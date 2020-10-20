«Ростелеком» установил первые криптобиокабины в Краснодаре. В них можно оформить загранпаспорт

Партнерский Краснодарский край

Распечатать

20 октября «Ростелеком» сообщил об установке первых двух криптобиокабин в Краснодаре

Одна из них находится в МФЦ «Мои документы» на ул. Зиповской, 5, вторая — в ТРЦ OZ Молл. С помощью этих устройств для сбора биометрических данных можно автоматизировать и ускорить процесс оформления загранпаспорта нового образца со сроком действия 10 лет.

Криптобиокабина автоматически передает биометрию в государственную специализированную информационную систему «Мир», где и оформляются документы, удостоверяющие личность. После этого они проверяются и поступают на фабрику Гознака для изготовления паспорта. А затем уже готовый документ направляется в МФЦ для выдачи заявителю.

Читайте также:

Внутри криптобиокабин находятся:

  • цифровая фотокамера с системой бестеневого освещения,
  • сканер документов и отпечатков пальцев,
  • считыватель штрихкода,
  • устройство, сочетающее сканер MRZ-строки (машиночитаемой зоны паспорта) и считыватель микросхем паспортов.

«Подача документов на загранпаспорт выглядит так. Вначале на портале госусулуг или в МФЦ надо заполнить анкету и получить специальный штрихкод. Затем в криптобиокабине с его помощью идентифицироваться, и, следуя подсказкам голосового помощника, сделать скан-копию паспорта РФ, сфотографироваться и сдать отпечатки пальцев. Процедура занимает всего несколько минут. Статус готовности документа можно отслеживать на едином портале МФЦ», — пояснил директор ГАУКК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края» Валерий Середа.

Читайте также:

«Это удобный и очень востребованный цифровой сервис. Отмечу, что сбора биометрии надежно защищен, чтобы предотвратить утечку данных. Сейчас в Краснодаре действуют две кабины, до конца года еще один комплекс появится в ТРЦ “СБС”. Еще 15 кабин мы планируем установить на территории края в 2021 году», — сообщил директор Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Поляков.

Криптобиокабины полностью разработаны в РФ и производятся концерном «Автоматика» (входит в госкорпорацию «Ростех») по заказу «Ростелекома». Правительство РФ назначило провайдера единым поставщиком биометрических решений и услуг с криптографической защитой для МФЦ. Компания занимается поставкой, монтажом и запуском криптобиокабин, их интеграцией в существующую ИТ-систему выдачи загранпаспортов с биометрией и обеспечивает их эксплуатацию и техподдержку, предоставляет защищенные каналы передачи данных.

Интернет Ростелеком Технологии

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Адыгее работодателей обязали перевести на дистанционку не менее 25% сотрудников
В Туапсе завели уголовное дело на судебного пристава за взятку начальнице
Ученые провели исследования в горах Адыгеи и рассказали, у кого снижен риск заражения COVID-19
Правительство РФ хочет выделить 8 млрд рублей, чтобы делать морскую воду пресной в Крыму
Жителей Кубани предупредили о непогоде и ухудшении видимости
Минтранспорта России не нашло следов утечки топлива с затонувшего теплохода «Адмирал Нахимов» в Новороссийске

Лента новостей

Статьи

«Краснодар — небольшой, почти все пациенты ходят от хирурга к хирургу»

Пластический хирург о том, какие операции делают краснодарцы

Статьи Партнерский

Публика решает

Краснодарцы отдали голоса за лучшие короткометражные фильмы

Статьи

Что грозит водителю за оставление места ДТП

Реклама на портале