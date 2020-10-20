«Ростелеком» установил первые криптобиокабины в Краснодаре. В них можно оформить загранпаспорт
20 октября «Ростелеком» сообщил об установке первых двух криптобиокабин в Краснодаре
Одна из них находится в МФЦ «Мои документы» на ул. Зиповской, 5, вторая — в ТРЦ OZ Молл. С помощью этих устройств для сбора биометрических данных можно автоматизировать и ускорить процесс оформления загранпаспорта нового образца со сроком действия 10 лет.
Криптобиокабина автоматически передает биометрию в государственную специализированную информационную систему «Мир», где и оформляются документы, удостоверяющие личность. После этого они проверяются и поступают на фабрику Гознака для изготовления паспорта. А затем уже готовый документ направляется в МФЦ для выдачи заявителю.
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Внутри криптобиокабин находятся:
- цифровая фотокамера с системой бестеневого освещения,
- сканер документов и отпечатков пальцев,
- считыватель штрихкода,
- устройство, сочетающее сканер MRZ-строки (машиночитаемой зоны паспорта) и считыватель микросхем паспортов.
«Подача документов на загранпаспорт выглядит так. Вначале на портале госусулуг или в МФЦ надо заполнить анкету и получить специальный штрихкод. Затем в криптобиокабине с его помощью идентифицироваться, и, следуя подсказкам голосового помощника, сделать скан-копию паспорта РФ, сфотографироваться и сдать отпечатки пальцев. Процедура занимает всего несколько минут. Статус готовности документа можно отслеживать на едином портале МФЦ», — пояснил директор ГАУКК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края» Валерий Середа.
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«Это удобный и очень востребованный цифровой сервис. Отмечу, что сбора биометрии надежно защищен, чтобы предотвратить утечку данных. Сейчас в Краснодаре действуют две кабины, до конца года еще один комплекс появится в ТРЦ “СБС”. Еще 15 кабин мы планируем установить на территории края в 2021 году», — сообщил директор Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Поляков.
Криптобиокабины полностью разработаны в РФ и производятся концерном «Автоматика» (входит в госкорпорацию «Ростех») по заказу «Ростелекома». Правительство РФ назначило провайдера единым поставщиком биометрических решений и услуг с криптографической защитой для МФЦ. Компания занимается поставкой, монтажом и запуском криптобиокабин, их интеграцией в существующую ИТ-систему выдачи загранпаспортов с биометрией и обеспечивает их эксплуатацию и техподдержку, предоставляет защищенные каналы передачи данных.
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