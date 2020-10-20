20 октября «Ростелеком» сообщил об установке первых двух криптобиокабин в Краснодаре

Одна из них находится в МФЦ «Мои документы» на ул. Зиповской, 5, вторая — в ТРЦ OZ Молл. С помощью этих устройств для сбора биометрических данных можно автоматизировать и ускорить процесс оформления загранпаспорта нового образца со сроком действия 10 лет. Криптобиокабина автоматически передает биометрию в государственную специализированную информационную систему «Мир», где и оформляются документы, удостоверяющие личность. После этого они проверяются и поступают на фабрику Гознака для изготовления паспорта. А затем уже готовый документ направляется в МФЦ для выдачи заявителю.

Внутри криптобиокабин находятся: цифровая фотокамера с системой бестеневого освещения,

сканер документов и отпечатков пальцев,

считыватель штрихкода,

устройство, сочетающее сканер MRZ-строки (машиночитаемой зоны паспорта) и считыватель микросхем паспортов. «Подача документов на загранпаспорт выглядит так. Вначале на портале госусулуг или в МФЦ надо заполнить анкету и получить специальный штрихкод. Затем в криптобиокабине с его помощью идентифицироваться, и, следуя подсказкам голосового помощника, сделать скан-копию паспорта РФ, сфотографироваться и сдать отпечатки пальцев. Процедура занимает всего несколько минут. Статус готовности документа можно отслеживать на едином портале МФЦ», — пояснил директор ГАУКК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края» Валерий Середа.

