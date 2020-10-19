В Краснодаре ищут мужчину с ожогом от утюга и татуировкой в виде штрихкода

Полиция объявила в розыск 43-летнего мужчину, который в конце сентября пропал без вести в Краснодаре

Житель станицы Новотитаровской Динского района Сергей Безруков жил на съемной квартире в краснодарском поселке Водники. 28 сентября он вышел из дома, чтобы найти новое жилье, и больше не выходил на связь, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Сейчас полиция разыскивает мужчину. Его приметы: на вид 40-43 года, рост — 167 см, среднее телосложение, прямые брови, серые глаза и темно-русые короткие волосы.