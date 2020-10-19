В Краснодаре ищут мужчину с ожогом от утюга и татуировкой в виде штрихкода
Полиция объявила в розыск 43-летнего мужчину, который в конце сентября пропал без вести в Краснодаре
Житель станицы Новотитаровской Динского района Сергей Безруков жил на съемной квартире в краснодарском поселке Водники. 28 сентября он вышел из дома, чтобы найти новое жилье, и больше не выходил на связь, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Сейчас полиция разыскивает мужчину. Его приметы: на вид 40-43 года, рост — 167 см, среднее телосложение, прямые брови, серые глаза и темно-русые короткие волосы.
Особые приметы: На правой стороне тела, от предплечья до подмышки, есть 10-сантиметровый шрам, также на внешней стороне правой кисти виден шрам от ожога утюгом. На правой руке от плеча до кисти — татуировка в виде штрихкода с датой рождения. Мужчина курит и злоупотребляет алкоголем.
Всех, кому известна информация о местонахождении Безрукова, полиция просит позвонить по телефону 8 (86162) 6-15-94.
Ранее Юга.ру писали, что в начале сентября в Краснодаре без вести пропал 28-летний Александр Пудовиков.