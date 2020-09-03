В Краснодаре пропал без вести 28-летний Александр Пудовиков

По данным МВД, 28 августа 28-летний Александр Пудовиков ушел из дома на улице Тепличной и до сих пор о нем ничего не известно.

Приметы пропавшего: рост 176-179 см, худощавое телосложение, светло-русые волосы, карие глаза. Парень был одет в зеленую футболку, черные шорты и черные сланцы, с собой у него был черный рюкзак, сообщили 3 сентября в УМВД России по Краснодару.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Александра Пудовикова, просят незамедлительно сообщить об этом в отдел полиции поселка Калинино (улица Домбайская, 10/1) или по телефонам: 8 (861) 250-87-55, 8 (922) 463-95-00, 8 (961) 522-20-93 либо 102.