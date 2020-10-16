В кубанских судах снова ввели ограничения из-за COVID-19

Краснодарский край

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Суды Краснодарского края с 16 октября изменили режим работы из-за распространения коронавируса

Суды изменили свою работу из-за сложной эпидемиологической обстановки и чтобы предупредить распространение коронавируса. Теперь в них приостановили личный прием граждан и выдачу документов. Кроме того, произошли следующие изменения:

  • прием и направление документов теперь осуществляется почтой или через интернет-портал «Электронное правосудие», расположенного на официальном сайте Краснодарского краевого суда kraevoi.krd.sudrf.ru (разделы «Подача процессуальных документов в электронном виде» и «Обращения граждан»);
  • в здания судов ограничили допуск людей, не являющихся участниками судебных процессов по делам;
  • в здания судов не допускаются люди с признаками респираторных заболеваний (в том числе при температуре от 37 °С), а также без масок, респираторов или при отказе от контроля температуры тела;
  • пропуск в здание суда участников судебных процессов оформляется не ранее чем за 30 минут до начала судебного заседания.

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При входе и нахождении в здании суда обязательно соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра, использовать маски или респираторы, сообщили порталу Юга.ру 16 октября в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Ограничения касаются всех судов Краснодарского края.

Коронавирус Краснодар Суд

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