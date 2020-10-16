В кубанских судах снова ввели ограничения из-за COVID-19

При входе и нахождении в здании суда обязательно соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра, использовать маски или респираторы, сообщили порталу Юга.ру 16 октября в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Суды изменили свою работу из-за сложной эпидемиологической обстановки и чтобы предупредить распространение коронавируса. Теперь в них приостановили личный прием граждан и выдачу документов. Кроме того, произошли следующие изменения:

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