В России впервые выявили более 15 тыс. больных коронавирусом за сутки
В России к 16 октября зарегистрировали 15 тыс. 150 случаев коронавируса за прошлые сутки, из них 104 — в Краснодарском крае
Согласно данным федерального оперштаба, в России за прошлый день коронавирус диагностировали у 15 тыс. 150 человек. Как уточнил RT, из них 26,6% не имели клинических проявлений болезни. Всего к 16 октября в России зафиксировали 1 млн 369 тыс. 313 случаев коронавируса в 85 регионах.
За весь период умерли 23 тыс. 723 человек, в том числе 232 — за прошлый день. При этом выздоровели 1 млн 56 тыс. 582 россиян (+8 тыс. 485 за сутки).
Больше всего инфицированных зарегистрировали в Москве — 5 тыс. 49, Санкт-Петербурге — 647 и Московской области — 448.
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В ЮФО и СКФО ситуация по новым заболевшим выглядит так: Ростовская область — 285, Крым — 171, Ставропольский край — 167, Краснодарский край — 104, Дагестан — 88, Кабардино-Балкария — 83, Карачаево-Черкесия — 79, Ингушетия — 53, Адыгея — 50, Северная Осетия — 42, Севастополь — 42, Чечня — 4.
В оперштабе Краснодарского края уточнили, что 104 инфицированных кубанца выявили в 23 муниципалитетах. Среди пациентов 52 женщины и 52 мужчины в возрасте до 91 года. В том числе COVID-19 подтвердился у 13 детей.
Статистика по муниципалитетам:
- в Краснодаре — 43;
- в Белореченском районе — 8;
- в Сочи и Выселковском районе — по 5;
- в Туапсинском районе — 4;
- в Новороссийске, Геленджике, Анапе, Абинском, Апшеронском, Тимашевском, Усть-Лабинском, Павловском районах — по 3;
- в Ейском, Кущевском, Красноармейском, Темрюкском, Тихорецком районах — по 2;
- в Горячем Ключе, Кавказском, Крыловском, Лабинском, Крымском районах — по 1.
Всего к 16 октября в медорганизации края с подозрением на коронавирус обратились 59 тыс. 490 человек. С неподтвержденным диагнозом в поликлиниках наблюдаются 7 тыс. 9 кубанцев.
В лабораториях провели 1 млн 235 тыс. 703 исследования на COVID-19. За все время пандемии диагноз подтвердился у 15 тыс. 599 человек. Показатель заболеваемости увеличился до 274,8 случаев на 100 тыс. населения Кубани.
Как сообщили в региональном минздраве, 11 тыс. 55 пациентов с коронавирусом были выписаны из госпиталей, однако 339 человек врачам не удалось спасти, за прошлые сутки скончались три пациента. Еще 36 заболевших находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, а трое — на ЭКМО.
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