В России впервые выявили более 15 тыс. больных коронавирусом за сутки

В России к 16 октября зарегистрировали 15 тыс. 150 случаев коронавируса за прошлые сутки, из них 104 — в Краснодарском крае

Согласно данным федерального оперштаба, в России за прошлый день коронавирус диагностировали у 15 тыс. 150 человек . Как уточнил RT, из них 26,6% не имели клинических проявлений болезни. Всего к 16 октября в России зафиксировали 1 млн 369 тыс. 313 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период умерли 23 тыс. 723 человек, в том числе 232 — за прошлый день . При этом выздоровели 1 млн 56 тыс. 582 россиян (+8 тыс. 485 за сутки).

Больше всего инфицированных зарегистрировали в Москве — 5 тыс. 49, Санкт-Петербурге — 647 и Московской области — 448.

Читайте также: В Адыгее запретят большие банкеты и закроют танцполы

В ЮФО и СКФО ситуация по новым заболевшим выглядит так: Ростовская область — 285, Крым — 171, Ставропольский край — 167, Краснодарский край — 104 , Дагестан — 88, Кабардино-Балкария — 83, Карачаево-Черкесия — 79, Ингушетия — 53, Адыгея — 50, Северная Осетия — 42, Севастополь — 42, Чечня — 4.

В оперштабе Краснодарского края уточнили, что 104 инфицированных кубанца выявили в 23 муниципалитетах. Среди пациентов 52 женщины и 52 мужчины в возрасте до 91 года. В том числе COVID-19 подтвердился у 13 детей.

Статистика по муниципалитетам: в Краснодаре — 43;

в Белореченском районе — 8;

в Сочи и Выселковском районе — по 5;

в Туапсинском районе — 4;

в Новороссийске, Геленджике, Анапе, Абинском, Апшеронском, Тимашевском, Усть-Лабинском, Павловском районах — по 3;

в Ейском, Кущевском, Красноармейском, Темрюкском, Тихорецком районах — по 2;

в Горячем Ключе, Кавказском, Крыловском, Лабинском, Крымском районах — по 1.