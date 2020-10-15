Футболист «Ростова» и сборной России Ионов перешел в «Краснодар»

Краснодарский край, Ростовская область

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Полузащитник ФК «Ростов» Алексей Ионов 15 октября подписал контракт с «Краснодаром»

Трудовое соглашение с 31-летним атакующим полузащитником Алексеем Ионовым рассчитано до 31 мая 2023 года, сообщили в пресс-службе ФК «Краснодар».

Ионов родился в Кингисеппе Ленинградской области и является воспитанником школы «Зенита». В 2007 году дебютировал в дубле питерцев, а в 2008-м — впервые вышел на поле в составе основной команды, с которой выиграл Кубок УЕФА (2007/08) и чемпионат России (2009/10). В начале 2012 года спортсмен перешел в «Кубань», а позже транзитом через «Анжи» перебрался в «Динамо», где играл несколько лет.

Сезон 2016/17 на правах аренды Ионов провел в ЦСКА, в составе армейцев принял участие в групповом этапе Лиги чемпионов и завоевал серебряную медаль Тинькофф РПЛ. Футболист с 2017 года играл за «Ростов».

С 2011 года Ионов играет в составе сборной России по футболу, где за девять лет забил четыре мяча и сделал три результативные передачи.

Напомним, 6 октября «Краснодар» заявил о подписании контрактов с защитником «Ростова» Евгением Черновым и нападающим «Динамо» Евгением Марковым.

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