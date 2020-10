Футболист «Ростова» и сборной России Ионов перешел в «Краснодар»

View this post on Instagram

⚡️⚡️ Алексей Ионов - игрок «Краснодара»! Футбольные клубы «Краснодар» и «Ростов» оформили трансфер Алексея Ионова. Атакующий полузащитник подписал с «быками» контракт до конца мая 2023 года ������