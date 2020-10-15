На полях Адыгеи до конца осени будут жечь рисовую солому
Администрация Тахтамукайского района и МЧС Адыгеи разработали график выжигания пожнивных остатков риса, которое проводят осенью
Накануне вечером жители Краснодара и других районов края стали жаловаться на смог и запах гари, к вечеру столицу Кубани накрыла плотная дымка. В краевом управлении МЧС сообщили, что на территории Краснодара и ближайших районов крупных пожаров нет.
«Донесений о происшествиях на предприятиях не поступало. На данный момент проверяем информацию по сжиганию рисовой соломы», — заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Портал Юга.ру 15 октября обратился в МЧС Адыгеи с просьбой прокомментировать ситуацию с задымлением.
В ответ пресс-служба ГУ МЧС по Адыгее сообщила, что в республике выжигают рисовую солому и что главы районов, где это происходит, подписали соответствующие распоряжения, в которых определен порядок, сроки и площади выжигания. Работы планируется завершить до 30 ноября.
«МЧС выезжает на места контролируемого выжигания в случае плановых проверок или по поступившим жалобам», — отметили в ведомстве.
В управлении сельского хозяйства администрации Тахтамукайского района порталу Юга.ру рассказали, что в соответствии с графиком оставшаяся площадь выжигания составляет почти 6,5 тыс. га. Планируется, что выжигание рисовой соломы будет завершено раньше срока благодаря погодным условиям.
«Мы строго следим за безопасностью работ. Разрешение на выжигание дается только после замеров скорости и направления ветра, чтобы дым не шел на населенные пункты и на трассу. Согласно распоряжению, выжигание проводится на определенных территориях поселений под нашим строгим контролем. Сейчас, к примеру, выжигание идет в нескольких поселениях. Но такая же работа проводится и в Краснодарском крае, где местные власти тоже должны обеспечить контролируемое сжигание рисовой соломы», — прокомментировали в управлении сельского хозяйства администрации Тахтамукайского района.
В пресс-службе ведомства уточнили, что сжигание рисовой соломы на землях сельхозназначения разрешено в соответствии с постановлением правительства РФ от 21.03.2017.
Редакция Юга.ру готовит обращения в разные ведомства Краснодарского края по поводу ситуации со сжиганием соломы на полях региона.
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