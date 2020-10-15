На полях Адыгеи до конца осени будут жечь рисовую солому

Накануне вечером жители Краснодара и других районов края стали жаловаться на смог и запах гари, к вечеру столицу Кубани накрыла плотная дымка. В краевом управлении МЧС сообщили, что на территории Краснодара и ближайших районов крупных пожаров нет.

«Донесений о происшествиях на предприятиях не поступало. На данный момент проверяем информацию по сжиганию рисовой соломы», — заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Портал Юга.ру 15 октября обратился в МЧС Адыгеи с просьбой прокомментировать ситуацию с задымлением.

В ответ пресс-служба ГУ МЧС по Адыгее сообщила, что в республике выжигают рисовую солому и что главы районов, где это происходит, подписали соответствующие распоряжения, в которых определен порядок, сроки и площади выжигания. Работы планируется завершить до 30 ноября.

«МЧС выезжает на места контролируемого выжигания в случае плановых проверок или по поступившим жалобам», — отметили в ведомстве.