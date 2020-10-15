На Кубани в конце рабочей недели останется тепло

Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае с 15 по 17 октября

В Краснодаре 15 октября переменная облачность и без осадков, ветер до 9 м/с. Температура воздуха днем составит 24-26 °С. В целом по краю утром и днем местами возможен небольшой дождь, порывы ветра могут достигать 13 м/с. Днем воздух прогреется до 26 °С.

На Черноморском побережье в четверг местами небольшие дожди, днем юго-западный ветер 6-11 м/с. Температура воздуха составит 22-27 °С, уточнили в краевом гидрометцентре.

16 и 17 октября в регионе небольшая облачность и без осадков. Ветер переменный 3-8 м/с. Ночью столбики термометров покажут 10-15 °С, в юго-восточных предгорьях — 5-10 °С. Днем будет 20-25 °С, в отдельных районах воздух прогреется до 26-28 °С. На Черноморском побережье дождя также не будет, ветер до 11 м/с. Температура воздуха ночью составит 13-18 °С, днем — 22-27 °С.