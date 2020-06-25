В Краснодаре почти на полгода закроют дорогу в микрорайоне Гидростроителей

Краснодарский край

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В Краснодаре до конца 2020 года ограничат движение по проспекту им. Писателя Знаменского

Водители не смогут проехать по проспекту Писателя Знаменского от Невкипелова до Валерия Гассия с 15 июля по 29 декабря. К концу года там планируют сделать двухголосную дорогу протяженностью более 1 км.

«На участке строительства будущей магистрали выставят дорожные знаки и ограждения. Водителей просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения», — прокомментировали в дерартаменте транспорта и дорожного хозяйства города.

Планируется, что новая дорога снизит нагрузку на улицу Автолюбителей, по ней также пустят общественный транспорт. Кроме того, на новом участке сделают широкие пешеходные переходы с плиткой (по 2,25 метра), установят четыре остановки общественного транспорта и светофоры, обустроят парковку, построят ливневую канализацию и обустроят зеленые зоны между дорогой и тротуаром.

Дороги Краснодар Общественный транспорт Ремонт дорог

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