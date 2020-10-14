АЭМЗ и КубГТУ обсудили вопросы сотрудничества
На Абинском ЭлектроМеталлургическом заводе состоялась встреча с представителями Кубанского государственного технологического университета
Начальник сортопрокатного цеха Вячеслав Пастиков и начальник метизного цеха Андрей Зиновенко провели для гостей из университета экскурсию по заводу. Представители завода рассказали о деятельности АЭМЗ, работе цехов, мощностях производства и объемах выпускаемой продукции.
В рамках встречи также состоялось совещание с гендиректором предприятия Николаем Бесединым и специалистами завода. Стороны обсудили перспективы сотрудничества КубГТУ и АЭМЗ.
В планах на будущее учреждения подпишут соглашение о дальнейшем взаимодействии. В него войдут такие направления, как научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и трудоустройство студентов университета. Студенты 4 курса смогут проходить практику непосредственно на производстве.
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Кроме того, на заводе есть учебный центр с гослицензией на образовательную деятельность и возможностью для обучения рабочим профессиям. Это поможет успешному освоению студентами специальностей, востребованных на АЭМЗ.
«Благодаря планируемой совместной работе с КубГТУ выпускникам и студентам будут доступны достойные условия для получения новых знаний и дальнейшего трудоустройства. На базе нашего ЭлектроМеталлургического завода, оснащенного современным оборудованием, молодые люди смогут развивать свой профессионализм и получать необходимые навыки на практике», — заявили в пресс-службе АЭМЗ.
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