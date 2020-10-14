АЭМЗ и КубГТУ обсудили вопросы сотрудничества

Начальник сортопрокатного цеха Вячеслав Пастиков и начальник метизного цеха Андрей Зиновенко провели для гостей из университета экскурсию по заводу. Представители завода рассказали о деятельности АЭМЗ, работе цехов, мощностях производства и объемах выпускаемой продукции.

В рамках встречи также состоялось совещание с гендиректором предприятия Николаем Бесединым и специалистами завода. Стороны обсудили перспективы сотрудничества КубГТУ и АЭМЗ.

В планах на будущее учреждения подпишут соглашение о дальнейшем взаимодействии. В него войдут такие направления, как научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и трудоустройство студентов университета. Студенты 4 курса смогут проходить практику непосредственно на производстве.