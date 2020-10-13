Подключения произведены в Абинском и Крымском районах Краснодарского края и в пригородах Анапы, Геленджика и Новороссийска. В числе новых абонентов компании — предприятия по выращиванию и переработке овощей, зерновых культур, винограда (ООО «Агро Нова», ООО «Русский Терруар», ООО «Новокрымское»). К электросетям подключены и животноводческие хозяйства, специализирующиеся на разведении крупного рогатого скота и птицы.

«Создание и развитие сельхозпредприятий играет особую роль для экономики нашего региона. Поэтому процедура техприсоединения новых объектов сельскохозяйственного сектора находится под особым контролем. Для нас важно, чтобы эти производства были своевременно обеспечены энергомощностями», — отметил директор Юго-Западных электросетей Дмитрий Головаха.