«Россети Кубань» подключила к электросетям 160 новых объектов АПК на юго-западе края

Партнерский Краснодарский край

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Специалисты Юго-Западного филиала «Россети Кубань» подключили 160 предприятий агропромышленного комплекса общей мощностью более 3 МВт

Подключения произведены в Абинском и Крымском районах Краснодарского края и в пригородах Анапы, Геленджика и Новороссийска. В числе новых абонентов компании — предприятия по выращиванию и переработке овощей, зерновых культур, винограда (ООО «Агро Нова», ООО «Русский Терруар», ООО «Новокрымское»). К электросетям подключены и животноводческие хозяйства, специализирующиеся на разведении крупного рогатого скота и птицы.

«Создание и развитие сельхозпредприятий играет особую роль для экономики нашего региона. Поэтому процедура техприсоединения новых объектов сельскохозяйственного сектора находится под особым контролем. Для нас важно, чтобы эти производства были своевременно обеспечены энергомощностями», — отметил директор Юго-Западных электросетей Дмитрий Головаха.

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До конца 2020 года специалисты Юго-Западного филиала планируют подключить к электричеству более 200 сельхоз-объектов суммарной мощностью свыше 5 МВт.

Большинство клиентских центров компании «Россети Кубань» продолжают работу онлайн. Заявку на технологическое присоединение можно подавать в электронном виде через Единый портал электросетевых услуг Портал-ТП.рф на сайте ПАО «Россети». Также для всех пользователей работает онлайн-сервис СветлаяСтрана.рф. Телефон горячей линии ПАО «Россети Кубань» — 88001001552.

Абинский район Анапа Геленджик Крымский район Кубаньэнерго Новороссийск Сельское хозяйство

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