Wink покажет сериал, предугадавший пандемию

Новый сериал раскрывает историю островитян, которые борются со страшным вирусом. Датско-немецкий остросюжетный сериал «Слёборн» снят режиссером Кристианом Альвартом — создателем картин «Пандорум» и «Берлинские легавые». Триллер снимали в 2019 году задолго до пандемии. Режиссеру удалось буквально предугадать сюжет, который напоминает события 2020 года и пандемию коронавируса.

По задумке создателей, сериал показывает, в кого превращаются современные люди, когда под напором смертельно-опасного вируса исчезает цивилизованность. В пресс-службе Wink считают, что «Слёборн» обладает скандинавским шармом и затягивающим действием. Кинокартина может понравиться любителям сериала «Мост» и других скандинавских фильмов.

Все восемь эпизодов сериала уже доступны в Wink. Трейлер с русскоязычной озвучкой можно посмотреть здесь.