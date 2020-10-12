В России третий день подряд фиксируют рекордное число зараженных коронавирусом

Оперативный штаб Краснодарского края 12 октября сообщил о 102 новых случаях COVID-19 и 4 смертях

По данным федерального оперштаба, в России за сутки диагностировали коронавирус у 13 тыс. 592 человек в 84 регионах страны. Это максимальное число инфицированных, зарегистированных за день за все время пандемии в России. Как уточнил RT, только 26,2% новых пациентов не имели клинических проявлений болезни. Таким образом, к 12 октября COVID-19 обнаружили у 1 млн 312 тыс. 310 жителей России. За весь период умерли 22 тыс. 722 пациента, в том числе 125 — за последние сутки . При этом 1 млн 24 тыс. 235 человек выздоровели (+3 тыс. 793 за прошлый день).

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Больше всего новых случаев за прошлый день вновь выявили в Москве (+4 тыс. 395), Санкт-Петербурге (+538) и Московской области (+440).

На юге и Северном Кавказе ситуация развивается так: Ростовская область — 274, Ставропольский край — 156, Крым — 152, Краснодарский край — 102 , Дагестан — 82, Карачаево-Черкесия — 82, Кабардино-Балкария — 78, Ингушетия — 50, Адыгея — 43, Северная Осетия — 39, Севастополь — 34, Чечня — 7.

В оперштабе Краснодарского края уточнили, что в числе 102 новых инфицированных 55 женщин и 47 мужчин. Возраст пациентов — от 10 до 90 лет. В пяти муниципалитетах заболел сложности 21 ребенок в возрасте от 10 до 17 лет.

Статистика по муниципалитетам: в Краснодаре — 40;

в Курганинском районе — 14;

в Сочи — 11;

в Лабинском районе — 7;

в Северском районе — 6;

в Новороссийске, Горячем Ключе и Крыловском районе — по 4;

в Крымском районе — 3;

в Геленджике, Староминском и Павловском районах — по 2;

в Туапсинском, Усть-Лабинском и Темрюкском районах — по 1.