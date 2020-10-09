В Сочи нашли новый для России вид ящериц

Краснодарский край

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В природном орнитологическом парке в Имеретинской низменности нашли итальянских стенных ящериц

Руководитель представительства Краснодарского регионального отделения Русского географического общества (РГО) в Сочи Лев Шагаров рассказал, что итальянские стенные ящерицы успели расселиться в обоих полушариях: в ряде районов Средиземноморья, Малой Азии и Северной Америки. Однако Имеретинская низменность — единственный на территории бывшего СССР и самый северо-восточный локалитет ее обитания.

Ученые обследовали природный парк и прилегающие урбанизированные территории. Более 150 ящериц нашли пока только на одном участке. Плотность их популяции составила от 8 до 40 особей на 100 метров маршрута. При этом более 40% ящериц молодый, а значит популяция растет.

Специалисты изучили архивные космические снимки Имеретинской низменности с 2010 года, чтобы понять, как итальянская стенная ящерица оказалась в Сочи.

«Ответ оказался прозаичен — по-видимому, кладки яиц ящериц находились в кадках с крупными декоративными деревьями, которые привозили из Италии в 2012-2013 годах для озеленения Имеретинской низменности перед Олимпиадой. Теперь итальянская стенная ящерица будет включена в перечень видов герпетофауны России и, в частности, Кавказа», — сообщили в пресс-службе РГО.

Ученые продолжат регулярные наблюдения, чтобы понять, как ящерицы будут колонизировать Черноморское побережье Кубани. Из-за высокой плотности популяции площадь заселения может увеличиться, что приведет к контакту с аборигенными ящерицами. Это может привести к плохо предсказуемым последствиям. Однако часто бывает, что после скачкообразного всплеска численности адвентивного вида может наступить спад, вплоть до полного исчезновения популяции.

Животные Сочи

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