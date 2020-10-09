В Сочи нашли новый для России вид ящериц

Руководитель представительства Краснодарского регионального отделения Русского географического общества (РГО) в Сочи Лев Шагаров рассказал, что итальянские стенные ящерицы успели расселиться в обоих полушариях: в ряде районов Средиземноморья, Малой Азии и Северной Америки. Однако Имеретинская низменность — единственный на территории бывшего СССР и самый северо-восточный локалитет ее обитания.

Ученые обследовали природный парк и прилегающие урбанизированные территории. Более 150 ящериц нашли пока только на одном участке. Плотность их популяции составила от 8 до 40 особей на 100 метров маршрута. При этом более 40% ящериц молодый, а значит популяция растет.