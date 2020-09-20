В Алуште начнут подавать воду по графику
В конце сентября в одном из городов Крыма введут ограничения водоснабжения
График подачи воды введут из-за низкого объема воды в Изобильненском водохранилище, сообщила глава администрации города Галина Огнева в фейсбуке. Это же коснется поселков Партенит и Малый Маяк. Ограничения начнутся с 23 сентября. С 23:00 до 5:00 в сетях будут снижать давление, это позволит сэкономить примерно 10 тыс. куб. метров воды в сутки.
При этом подача воды по графику уже действует в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Бахчисарайского и Симферопольского районов. С 7 сентября там начался третий и наболее жесткий этап ограничения, пишет ТАСС. Это произошло из-за обмеления Партизанского, Симферопольского и Аянского водохранилищ.
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