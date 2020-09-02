В Крыму пересохли реки, которые питают водохранилища

Гидрометцентр Крыма 2 сентября сообщил, что в регионе пересохли основные реки, которые питают водохранилища

По данным крымского гидрометцентра, с 26 июля пересохла река Кача у села Суворово, 3 августа — река Альма выше Партизанского водохранилища, 13 августа — река Черная выше Чернореченского водохранилища. Кроме того, 29 августа впервые за историю гидрометеорологических наблюдений пересохла река Тонас, являющаяся правым притоком реки Биюк-Карасу.

Кратковременное повышение уровня воды наблюдалось только в бассейне реки Малый Салгир под Симферополем: 28 августа там прошел сильный ливень. Как сообщил RT, такая ситуация произошла из-за длительного недобора осадков в верховьях большинства основных рек, на которых расположены водохранилища питьевого стока.

Напомним, с 24 августа в Крыму часть населенных пунктов ввела график подачи воды из-за засухи. В оперштабе отметили, что возможны отклонения от графика. По всем вопросам необходимо обращаться по телефону горячей линии: 8-800-506-000-8.