В Крыму решили усилить контроль за соблюдением масочного режима в отелях

По данным властей, в октябре сохраняется высокий спрос на отдых в Крыму. По ряду объектов загрузка достигает 90%, в некоторых случаях даже 100%.

«В августе турпоток превысил показатель августа прошлого года на 15%, а в сентябре в Крыму отдохнуло более 1 млн человек, а это на 40% больше, чем в сентябре 2019 года», — отметил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.

8 октября стало известно, что министерство курортов и туризма Крыма решило усилить контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора. В регионе провели проверки и установили, что в некоторых отелях нарушается масочный режим, отсутствуют рециркуляторы воздуха и социальная дистанция. Им предписали исправить нарушения, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В случае же явного непонимания мы будем искать другие механизмы воздействия. Это могут быть и штрафы, и приостановка деятельности до 90 дней», — сказал Волченко.

Следует отметить, что последние пять дней в республике фиксируют максимальные с начала пандемии показатели по числу зараженных коронавирусом: за сутки с 7 по 8 октября в регионе выявили инфекцию у 118 человек. Кроме того, за минувшие сутки скончались 5 человек с COVID-19. Это также максимальный показатель смертности за все время наблюдения.

В это же время в Ставропольском крае решили выставить посты на границах региона. Из-за распространения коронавируса власти планируют под роспись уведомлять всех приезжающих о необходимости самоизолироваться на две недели.