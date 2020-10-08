Сборная России уступила Швеции в товарищеском матче

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В Москве 8 октября прошел товарищеский матч сборных России и Швеции

Игра прошла на столичном стадионе «ВЭБ-арена» и завершилась со счетом 1:2.

У шведов голами отличились нападающий Александер Исак (21-я минута) и защитник Маттиас Юханссон (72-я минута). За россиян в добавленное время забил 23-летний нападающий «Спартака» Александр Соболев (91-я минута).

За сборную России во встрече участвовал футболист «быков» Юрий Газинский. За сборную Швеции на поле вышли несколько игроков «Краснодара», среди которых полузащитники Кристоффер Олссон и Виктор Классон.

В следующий раз россияне сыграют товарищеский матч в гостях против сборной Молдавии 12 ноября. Кроме того, сборная России 11 и 14 октября встретится с Турцией и Венгрией в рамках Лиги наций УЕФА 2020/21.

Сборная России Футбол

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