В Сочи полицейские устроили погоню за мотоциклистом

Сотрудники спецроты выявили нарушителя — мотоцикл с заклеенным госномером. Полицейские потребовали байкера остановиться, однако он выехал на встречную полосу и увеличил скорость. В оперативном порядке информацию о нарушителе передали в ближайшие посты ГИБДД. Через несколько минут мотоциклиста задержали, им оказался житель Москвы.

Мужчина объяснил, что заклеил номера, чтобы избежать штрафов. Об этом порталу Юга.ру рассказали 8 октября в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи. В результате на столичного байкера составили три административных протокола: за выезд на полосу встречного движения, за управление транспортным средством без регистрационных знаков и за невыполнение законного требования сотрудника полиции.

Как писали Юга.ру, минувшим летом в Сочи задержали туриста из Москвы, который пинал машину ДПС и оскорблял полицейских.