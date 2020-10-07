«Локомотив-Кубань» уступил «Виртусу» в еврокубковом матче

ПБК «Локомотив-Кубань» 7 октября в гостях встретился с итальянским «Виртусом» в матче Еврокубка

Вторая евокубковая игра сезона-2020/21 прошла в Болонье и завершилась со счетом 85:79 (14:14, 22:26, 32:23, 17:16).

Больше всего очков у «Локо» на счету Миндаугаса Кузминскаса (25) и Уилла Каммингса (23). У «Виртуса» лидером стал Кайл Уимс с 23 очками.

Следующий матч «Локомотив-Кубань» проведет дома против эстонского «Клева» в рамках Единой лиги ВТБ. Очередная еврокубковая встреча команды Евгения Пашутина пройдет в Литве 14 октября против «Леткабелиса».