К концу рабочей недели на Кубани будет до 30 °С

8, 9 и 10 октября в Краснодарском крае ожидается повышение температуры и малооблачную погоду

В ночь на 8 октября в Краснодарском крае ожидается 7-12 °С, в предгорных районах 3-8 °С, на Черноморском побережье — 13-18 °С. Днем в четверг прогнозируют 22-27 °С, в Туапсинском районе воздух нагреется до 30 °С. По данным кубанского гидрометцентра, будет малооблачно и без осадков. Ветер 6-11 м/с, порывы до 14 м/с.

В ночь на 9 и 10 октября столбики термометров покажут 8-13 °С, в юго-восточных предгорьях 3-8 °С.

Днем в пятницу и субботу ожидается 23-28 °С, на побережье — 25-30 °С. Осадков не прогнозируют, будет небольшая облачность. Ветер 6-11 м/с, однако 10 октября на участке Анапа-Геленджик возможны порывы 12-17 м/с.