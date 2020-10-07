В Крымской ЦРБ от коронавируса умерли три пациента, еще одна женщина скончалась в Новороссийске

Оперштаб Краснодарского края 7 октября рассказал подробности четырех летальных случаев, вызванных COVID-19, которые зафиксировали в регионе за последние сутки

Напомним, за прошлый день на Кубани выявили 98 больных коронавирусом. Также в крае зафиксировали четыре летальных исхода. Как уточнили в региональном оперштабе, три пациента скончались в Крымской ЦРБ, еще один умер в инфекционной больнице № 3 Новороссийска.

В Крымской ЦРБ скончался 54-летний житель Темрюкского района с двусторонней полисегментарной пневмонией и подтвержденным коронавирусом. Пациент страдал заболеваниями сердца и гипертонией.

Вторым умершим пациентом в ЦРБ оказался 59-летний мужчина из Анапы . У пациента была диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония и выявлен COVID-19. Медики подключили его к ИВЛ, однако спасти анапчанина не удалось. Отмечается, у пациента были болезни сердца.

Третьей пациенткой, умершей в Крымской ЦРБ, стала 61-летняя жительница Новороссийска . Диагнозы женщины: двухсторонняя пневмония тяжелой степени, подтвержденный COVID-19, синдром острой почечной недостаточности, сахарный диабет и гипертония.

Четвертый летальный случай за сутки зафиксировали в Новороссийске . В городской инфекционной больнице № 3 умерла 54-летняя местная жительница . У пациентки, которая находилась на ИВЛ, был подтвержденный коронавирус и двусторонняя пневмония. Также женщина страдала гипертонией.

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