В Крымской ЦРБ от коронавируса умерли три пациента, еще одна женщина скончалась в Новороссийске

Краснодарский край

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Оперштаб Краснодарского края 7 октября рассказал подробности четырех летальных случаев, вызванных COVID-19, которые зафиксировали в регионе за последние сутки

Напомним, за прошлый день на Кубани выявили 98 больных коронавирусом. Также в крае зафиксировали четыре летальных исхода. Как уточнили в региональном оперштабе, три пациента скончались в Крымской ЦРБ, еще один умер в инфекционной больнице № 3 Новороссийска.

В Крымской ЦРБ скончался 54-летний житель Темрюкского района с двусторонней полисегментарной пневмонией и подтвержденным коронавирусом. Пациент страдал заболеваниями сердца и гипертонией.

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Вторым умершим пациентом в ЦРБ оказался 59-летний мужчина из Анапы. У пациента была диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония и выявлен COVID-19. Медики подключили его к ИВЛ, однако спасти анапчанина не удалось. Отмечается, у пациента были болезни сердца.

Третьей пациенткой, умершей в Крымской ЦРБ, стала 61-летняя жительница Новороссийска. Диагнозы женщины: двухсторонняя пневмония тяжелой степени, подтвержденный COVID-19, синдром острой почечной недостаточности, сахарный диабет и гипертония.

Четвертый летальный случай за сутки зафиксировали в Новороссийске. В городской инфекционной больнице № 3 умерла 54-летняя местная жительница. У пациентки, которая находилась на ИВЛ, был подтвержденный коронавирус и двусторонняя пневмония. Также женщина страдала гипертонией.

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Таким образом, к 7 октября официальное число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом на Кубани возросло до 301. По всей стране скончались 21 тыс. 865 инфицированных, добавил RT.

Здравоохранение Коронавирус Медицина смерть

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