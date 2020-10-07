В Крымской ЦРБ от коронавируса умерли три пациента, еще одна женщина скончалась в Новороссийске
Оперштаб Краснодарского края 7 октября рассказал подробности четырех летальных случаев, вызванных COVID-19, которые зафиксировали в регионе за последние сутки
Напомним, за прошлый день на Кубани выявили 98 больных коронавирусом. Также в крае зафиксировали четыре летальных исхода. Как уточнили в региональном оперштабе, три пациента скончались в Крымской ЦРБ, еще один умер в инфекционной больнице № 3 Новороссийска.
В Крымской ЦРБ скончался 54-летний житель Темрюкского района с двусторонней полисегментарной пневмонией и подтвержденным коронавирусом. Пациент страдал заболеваниями сердца и гипертонией.
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Вторым умершим пациентом в ЦРБ оказался 59-летний мужчина из Анапы. У пациента была диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония и выявлен COVID-19. Медики подключили его к ИВЛ, однако спасти анапчанина не удалось. Отмечается, у пациента были болезни сердца.
Третьей пациенткой, умершей в Крымской ЦРБ, стала 61-летняя жительница Новороссийска. Диагнозы женщины: двухсторонняя пневмония тяжелой степени, подтвержденный COVID-19, синдром острой почечной недостаточности, сахарный диабет и гипертония.
Четвертый летальный случай за сутки зафиксировали в Новороссийске. В городской инфекционной больнице № 3 умерла 54-летняя местная жительница. У пациентки, которая находилась на ИВЛ, был подтвержденный коронавирус и двусторонняя пневмония. Также женщина страдала гипертонией.
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Таким образом, к 7 октября официальное число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом на Кубани возросло до 301. По всей стране скончались 21 тыс. 865 инфицированных, добавил RT.
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