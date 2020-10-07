За время пандемии на Кубани скончались более 300 больных коронавирусом

Оперативный штаб Краснодарского края 7 октября сообщил о 98 новых случаях коронавируса в регионе и 4 смертях

Согласно сводке федерального оперштаба, за последние сутки в России коронавирус диагностировали у 11 тыс. 115 человек в 85 регионах. Как учтонил RT, болели без клинических симптомов только 27,2% зараженных. Таким образом, к 7 сентября общее число инфицированных COVID-19 в России достигло 1 млн 248 тыс. 619 человек . За весь период скончались 21 тыс. 865 пациентов, в том числе 202 — за последние сутки . Выздоровели 995 тыс. 275 заболевших коронавирусом, за сутки из больниц выписали 6 тыс. 699 человек.

Больше всего новых случаев выявили в Москве — 3 тыс. 229, в Санкт-Петербурге — 456, в Московской области — 395.

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На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация следующая: Ростовская область — 255, Ставропольский край — 153, Крым — 107, Краснодарский край — 98 , Дагестан — 83, Карачаево-Черкесия — 82, Кабардино-Балкария — 60, Ингушетия — 51, Адыгея — 40, Северная Осетия — 37, Севастополь — 27, Чечня — 6.

Как уточнили в оперштабе Краснодарского края, в числе новых пациентов с коронавирусом — 55 мужчин и 43 женщины. Также COVID-19 выявили у 21 ребенка.

Вот как распределились случаи по муниципалитетам: в Краснодаре — 44;

в Темрюкском районе — 8;

в Туапсинском районе — 7;

в Выселковском районе — 6;

в Брюховецком районе — 5;

в Крымском районе и Анапе — по 4;

в Новороссийске, Красноармейском и Лабинском районах — по 3;

в Сочи, Ленинградском и Апшеронском районах — по 2;

в Горячем Ключе, Ейском, Мостовском, Курганинском и Белореченском районах — по 1.