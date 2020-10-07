За время пандемии на Кубани скончались более 300 больных коронавирусом

Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Северная Осетия, Ставропольский край, Ростовская область, Чечня, Крым, Вся Россия

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Оперативный штаб Краснодарского края 7 октября сообщил о 98 новых случаях коронавируса в регионе и 4 смертях

Согласно сводке федерального оперштаба, за последние сутки в России коронавирус диагностировали у 11 тыс. 115 человек в 85 регионах. Как учтонил RT, болели без клинических симптомов только 27,2% зараженных. Таким образом, к 7 сентября общее число инфицированных COVID-19 в России достигло 1 млн 248 тыс. 619 человек.

За весь период скончались 21 тыс. 865 пациентов, в том числе 202 — за последние сутки. Выздоровели 995 тыс. 275 заболевших коронавирусом, за сутки из больниц выписали 6 тыс. 699 человек.

Больше всего новых случаев выявили в Москве — 3 тыс. 229, в Санкт-Петербурге — 456, в Московской области — 395.

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На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация следующая: Ростовская область — 255, Ставропольский край — 153, Крым — 107, Краснодарский край — 98, Дагестан — 83, Карачаево-Черкесия — 82, Кабардино-Балкария — 60, Ингушетия — 51, Адыгея — 40, Северная Осетия — 37, Севастополь — 27, Чечня — 6.

Как уточнили в оперштабе Краснодарского края, в числе новых пациентов с коронавирусом — 55 мужчин и 43 женщины. Также COVID-19 выявили у 21 ребенка.

Вот как распределились случаи по муниципалитетам:

  • в Краснодаре — 44;
  • в Темрюкском районе — 8;
  • в Туапсинском районе — 7;
  • в Выселковском районе — 6;
  • в Брюховецком районе — 5;
  • в Крымском районе и Анапе — по 4;
  • в Новороссийске, Красноармейском и Лабинском районах — по 3;
  • в Сочи, Ленинградском и Апшеронском районах — по 2;
  • в Горячем Ключе, Ейском, Мостовском, Курганинском и Белореченском районах — по 1.

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Всего на 7 сентября в медучреждения Кубани с подозрением на COVID-19 обратились 53 тыс. 522 человека. С неподтвержденным диагнозом в поликлиниках наблюдаются 6 тыс. 103 человек. За все время краевые лаборатории провели 1 млн 141 тыс. 441 исследований на COVID-19, в том числе 8 тыс. 771 за последние сутки. Показатель заболеваемости достиг 258 случаев на 100 тыс. населения Кубани.

За все время пандемии коронавирус подтвердился у 14 тыс. 676 человек. Из них 10 тыс. 739 уже выписаны из больниц с выздоровлением. За все время в регионе умер 301 пациент с COVID-19, за последние сутки скончались 4 человека. Еще 34 пациента находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, а трое — на ЭКМО, уточнили в краевом минздраве.

Здравоохранение Коронавирус Медицина смерть Эпидемии

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