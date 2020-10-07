В Ялте горит санаторий Минобороны

В Крыму утром 7 октября начался пожар в одном из санаториев на побережье Черного моря

Санаторий находится на улице Ставропольской, пишет RT. Произошло возгорание обшивки между восьмым этажом и кровлей, огонь распространился на 1 тыс. кв. метров. Здание самостоятельно покинули 300 человек.

В 8:17 стало известно, что пламя локализовали на площади 1,2 тыс. кв. метров, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный МЧС. Пострадавших нет. В тушении участвуют более 40 человек, используют 13 единиц техники.

Напомним, в Геленджике вечером 6 сентября начался пожар в пятизвездочном отеле. Эвакуировали 400 человек.