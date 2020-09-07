В Геленджике из-за пожара в пятизвездочном отеле эвакуировали 400 человек

В Геленджике вечером 6 сентября произошел пожар в пятизвездочном отеле

Сообщение о пожаре в здании на улице Революционной поступило диспетчеру Геленджикского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России в 18:54. Прибывшие на место спасатели установили, что горит подсобное помещение на площади около 15 кв. метров. Из здания эвакуировали 400 человек.

К 19:07 пожар локализовали, а в 19:16 огонь был полностью потушен. Погибших и пострадавших нет, сообщили порталу Юга.ру пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

По данным источника портала Юга.ру, возгорание произошло в пятизвездочном отеле Kempinski, расположенном на улице Революционная, 53.

Как писали Юга.ру, вечером 4 сентября в Краснодаре после запуска фейерверка произошел крупный пожар. В микрорайоне Гидростроителей на улице Невкипелого загорелось поле на площади 100 кв. метров.