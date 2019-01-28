Глава станицы Елизаветинской ездил на служебной машине в нерабочее время. Его оштрафовали на 500 рублей

Краснодарский край

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Главу администрации станицы Елизаветинской Вангелия Политиди оштрафовали на 500 рублей за использование служебного автомобиля в личных целях

Прокуратура Краснодарского края с помощью дорожных камер видеонаблюдения выяснила, что глава станицы Елизаветинской Вангелий Политиди использовал служебный автомобиль без необходимости в выходные и нерабочие праздничные дни. Он ездил по территории Прикубанского округа Краснодара и за его пределами.

В отношении чиновника возбудили дело об административном правонарушении по ст. 19.1 КоАП (Самоуправство). В результате Политиди оштрафовали на 500 рублей, сообщили 28 января в пресс-службе краевой прокуратуры. 

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