Глава станицы Елизаветинской ездил на служебной машине в нерабочее время. Его оштрафовали на 500 рублей

Главу администрации станицы Елизаветинской Вангелия Политиди оштрафовали на 500 рублей за использование служебного автомобиля в личных целях

Прокуратура Краснодарского края с помощью дорожных камер видеонаблюдения выяснила, что глава станицы Елизаветинской Вангелий Политиди использовал служебный автомобиль без необходимости в выходные и нерабочие праздничные дни. Он ездил по территории Прикубанского округа Краснодара и за его пределами.