Глава Дагестана ушел в отставку
Президент России Владимир Путин 5 октября принял отставку главы Дагестана Владимира Васильева
Путин в режиме видеоконференции провел рабочую встречу с главой Дагестана Владимиром Васильевым и сенатором от Ставропольского края Сергеем Меликовым.
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В начале встречи президент спросил у Васильева, как долго он работает в своей должности и как оценивает ситуацию в регионе. Руководитель республики ответил, что пошел четвертый год его работы, а ситуацию он назвал стабильной и имеющей тенденцию к улучшению. Также политик отметил, что за последние годы в регионе сократилось воровство и выросло доверие к федеральной власти, написал RT.
Позже в ходе встречи Путин принял отставку Владимира Васильева по собственному желанию и подписал указ «О досрочном прекращении полномочий главы Республики Дагестан». Временно исполняющим обязанности руководителя региона стал Сергей Меликов.
Другим указом Васильева назначили советником президента России, сообщили в пресс-службе главы государства.
Напомним, в августе 2018 года депутаты Народного собрания Дагестана через тайное голосование избрали главой республики Владимира Васильева. В целом он руководил Дагестаном с октября 2017 года, сменив на посту Рамазана Абдулатипова, который написал заявление об увольнении и объяснил свою отставку «озеленением кадров».
Отметим, что еще в 2017 году после отставки Абдулатипова RT писал, что кандидатом на должность главы Дагестана называют Сергея Меликова, который тогда был заместителем директора Росгвардии. По данным РБК, три года назад Меликов сам отказался от назначения.
Кто такой Сергей Меликов
Меликов родился 12 сентября 1965 года в Орехово-Зуево в семье военного, по национальности лезгина. Окончил Саратовское высшее военное командное Краснознаменное училище внутренних войск имени Ф. Э. Дзержинского (1986), Военную академию имени М. В. Фрунзе (1994) и Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ (2011).
Большую часть карьеры служил в внутренних войсках МВД. В 2011-2014 годах был командующим объединенной группировкой войск по проведению антитеррористических операций на Северном Кавказе. Позже стал постпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе.
С 2016-го три года занимал пост заместителя главнокомандующего войсками Росгвардии, а в 2019-м стал членом Совета Федерации от Ставропольского края.
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