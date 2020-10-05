Глава Дагестана ушел в отставку

Президент России Владимир Путин 5 октября принял отставку главы Дагестана Владимира Васильева

Путин в режиме видеоконференции провел рабочую встречу с главой Дагестана Владимиром Васильевым и сенатором от Ставропольского края Сергеем Меликовым.

В начале встречи президент спросил у Васильева, как долго он работает в своей должности и как оценивает ситуацию в регионе. Руководитель республики ответил, что пошел четвертый год его работы, а ситуацию он назвал стабильной и имеющей тенденцию к улучшению. Также политик отметил, что за последние годы в регионе сократилось воровство и выросло доверие к федеральной власти, написал RT. Позже в ходе встречи Путин принял отставку Владимира Васильева по собственному желанию и подписал указ «О досрочном прекращении полномочий главы Республики Дагестан». Временно исполняющим обязанности руководителя региона стал Сергей Меликов. Другим указом Васильева назначили советником президента России, сообщили в пресс-службе главы государства.

Напомним, в августе 2018 года депутаты Народного собрания Дагестана через тайное голосование избрали главой республики Владимира Васильева. В целом он руководил Дагестаном с октября 2017 года, сменив на посту Рамазана Абдулатипова, который написал заявление об увольнении и объяснил свою отставку «озеленением кадров».