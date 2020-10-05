Житель Кубани погиб при крушении легкомоторного самолета в Пензенской области

По данным следкома, 4 октября в 13:23 в лесу на северо-западе от села Столыпино Никольского района разбился легкомоторный самолет «Вираж-В1» RA-0376A. RT уточнил, что ЧП произошло вблизи села Маис. Судном управлял 53-летний житель Кубани, он погиб на месте.

По факту крушения самолета СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).