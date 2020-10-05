Житель Кубани погиб при крушении легкомоторного самолета в Пензенской области
В Пензенской области 4 октября разбился самолет, которым управлял житель Краснодарского края
По данным следкома, 4 октября в 13:23 в лесу на северо-западе от села Столыпино Никольского района разбился легкомоторный самолет «Вираж-В1» RA-0376A. RT уточнил, что ЧП произошло вблизи села Маис. Судном управлял 53-летний житель Кубани, он погиб на месте.
По факту крушения самолета СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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Обстоятельства случившегося выясняются. Следователи проверят все версии, в том числе о техническом состоянии самолета и действиях пилота. Расследование находится на контроле руководства следственного управления, сообщили 5 октября в пресс-службе Приволжского следственного управления на транспорте СК России.
Старший помощник Приволжского СУТ СК РФ Дмитрий Захаров рассказал РИА «Новости», что, по данным следкома, самолет выполнял обработку полей ООО «Светлый путь». Этой компании и принадлежит воздушное судно.
Как писали Юга.ру, 13 августа в Краснодарском крае упал учебно-тренировочный самолет Л-39. Пилоты смогли катапультироваться.
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