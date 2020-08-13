На Кубани разбился тренировочный самолет Л-39
Краснодарский край Анастасия Щеглова
13 августа в Краснодарском крае упал учебно-тренировочный самолет
Самолет упал в Выселковском районе на границе с Тихорецким. Пилоты смогли катапультироваться и не пострадали, сообщает Минобороны России.
Судно упало в безлюдном месте, разрушений на земле нет, добавил «360».
Напомним, аналогичное происшествие произошло на Кубани в октябре 2018 года, тогда самолет упал в Азовское море. Пилоты погибли.
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