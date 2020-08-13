На Кубани разбился тренировочный самолет Л-39

Краснодарский край

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13 августа в Краснодарском крае упал учебно-тренировочный самолет

Самолет упал в Выселковском районе на границе с Тихорецким. Пилоты смогли катапультироваться и не пострадали, сообщает Минобороны России.

Судно упало в безлюдном месте, разрушений на земле нет, добавил «360».

Напомним, аналогичное происшествие произошло на Кубани в октябре 2018 года, тогда самолет упал в Азовское море. Пилоты погибли.

Авиакатастрофы Авиация Выселковский район Тихорецкий район

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