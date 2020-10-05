«Ростелеком» совместно с «МегаФоном» обеспечили сотовой связью хутор в Ростовской области

Проект в населенном пункте с численностью населения около 400 человек стал возможным благодаря технологии ADAS, разработанной «Ростелекомом» совместно с телеком-концерном Huawei.

ADAS — активная распределенная антенная система. Она применяется для покрытия сотовой связи внутри зданий и сооружений и для внешнего покрытия в тех случаях, когда необходимо усиление сразу нескольких стандартов связи — таких как LTE800, GSM900, UMTS900, GSM1800, LTE1800, UMTS2100, LTE2600.

Специалисты «Ростелекома» сконструировали металлическую опору высотой 24 метра, которую помогли изготовить и установить представители администрации Кочетовки. На ее основе техники смонтировали три сектора антенны, работающих в диапазоне 1800 МГц и обеспечивающие покрытие сотовой связью в радиусе 3 км. Провайдер протянул 440 метров оптического кабеля, которым соединил оборудование ADAS в хуторе Кочетовка и базовую станцию «Мегафона» в поселке Верхние Грачики, таким образом обеспечив подключение к сотовой сетевой инфраструктуре.