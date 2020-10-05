«Ростелеком» совместно с «МегаФоном» обеспечили сотовой связью хутор в Ростовской области

Партнерский Ростовская область

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«Ростелеком» и «МегаФон» обеспечили связью хутор Кочетовка Каменского района Ростовской области

Проект в населенном пункте с численностью населения около 400 человек стал возможным благодаря технологии ADAS, разработанной «Ростелекомом» совместно с телеком-концерном Huawei.

ADAS — активная распределенная антенная система. Она применяется для покрытия сотовой связи внутри зданий и сооружений и для внешнего покрытия в тех случаях, когда необходимо усиление сразу нескольких стандартов связи — таких как LTE800, GSM900, UMTS900, GSM1800, LTE1800, UMTS2100, LTE2600.

Специалисты «Ростелекома» сконструировали металлическую опору высотой 24 метра, которую помогли изготовить и установить представители администрации Кочетовки. На ее основе техники смонтировали три сектора антенны, работающих в диапазоне 1800 МГц и обеспечивающие покрытие сотовой связью в радиусе 3 км. Провайдер протянул 440 метров оптического кабеля, которым соединил оборудование ADAS в хуторе Кочетовка и базовую станцию «Мегафона» в поселке Верхние Грачики, таким образом обеспечив подключение к сотовой сетевой инфраструктуре.

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«Этот проект на основе нашей услуги NaaS — “Мобильная сеть как сервис” — стал вторым на Юге и пилотным в Ростовской области. Он обеспечил сотовой связью жителей населенного пункта, в котором установка стандартной базовой станции ранее была не рентабельна. Благодаря примененной технологии ADAS и подключению с помощью нашей оптической инфраструктуры мы нашли решение, которое минимизировало базовые затраты, помогло расширить покрытие сотовой связью для нашего партнера и решило важную социальную задачу», — подчеркнул директор по работе с операторами связи макрорегионального филиала «Юг» «Ростелекома» Павел Шалюгин.

Проект был запущен в 2019 году по инициативе министра информационных технологий и связи Ростовской области Германа Лопаткина. «Ростелеком» предложил готовое решение, которое ранее применялось во многих населенных пунктах Поволожского федерального округа и в поселке Морской Краснодарского края.

«При детальном рассмотрении проекта мы выбрали технологию ADAS, как наиболее выгодную и реализуемую в кратчайшие сроки. Для нас важно развивать покрытие сети вне зависимости от конъектуры рынка, с целью обеспечить реальные возможности для жителей региона пользоваться современной связью и сервисами, где бы они не находились. Мы рады, что наш партнер “Ростелеком” разделяет эти ценности, и уверены, что благодаря сотрудничеству сможем дотянуться до самого далекого поселка», — отметил директор Ростовского отделения компании «МегаФон» Алексей Барков.

МегаФон Мобильная связь Ростелеком Технологии

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