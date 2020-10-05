На Кубани супруги похитили 42,5 тысячи литров топлива и заправлялись им полгода

Краснодарский край

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5 октября стало известно, что в Краснодарском крае завершили расследование уголовного дела по факту мошенничества на хлебокомбинате

В кубанской полиции установили, что два местных жителя 24 и 30 лет — женщина, которая работает бухгалтером на хлебокомбинате, и ее муж — незаконно завладели топливными картами предприятия, которые были предназначены для заправки служебных машин. После этого супруги в течение полугода заправляли свой Mercedes-Benz и другие транспортные средства.

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В итоге злоумышленники похитили более 36 тыс. литров дизельного топлива и более 6,5 тыс. литров бензина. Общий ущерб комбинату превысил 1,8 млн рублей.

В отношении мужчины и женщины возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Дело направили в суд, обвиняемым грозит до десяти лет лишения свободы, сообщили 5 октября в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Ранее Юга.ру писали, что в Адыгее в 2018 году раскрыли дело о краже дизельного топлива на 5 млн рублей. Мужчина похитил со стола кассира на АЗС пластиковую карту, которая позволяла неограниченно заправляться, и в течение месяца продавал топливо по заниженной цене.

Мошенничество Полиция Топливо

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