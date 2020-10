На Кубани в ДТП пострадала 17-летняя девушка

View this post on Instagram

������03.10.2020г. в 14 час. 50 мин. в Белореченском районе с. Великовечное на равнозначном перекрестке улиц Октябрьская-Пионерская, водитель 1979 г.р., управляя автомобилем ВАЗ 21144 по ул. Пионерской, не уступил дорогу приближающемуся справа автомобилю ТОЙОТА РАВ 4 под управлением водителя 1985 г/р. и допустил с ним столкновение. В результате ДТП пострадала несовершеннолетняя пассажирка автомобиля «ТОЙОТА РАВ 4» 2003 г/р. доставлена в ЦРБ г. Белореченска с телесными повреждениями.