На Кубани в ДТП пострадала 17-летняя девушка
В Белореченском районе 3 октября произошла авария, в которой пострадала несовершеннолетняя девушка
Авария случилась в селе Великовечном в 14:50. 41-летний водитель ВАЗ-21144 ехал по улице Пионерской и на равнозначном перекрестке с Октябрьской не уступил дорогу Toyota RAV4 под управлением 35-летнего водителя. Произошло столкновение.
В ДТП пострадала несовершеннолетняя пассажирка иномарки. 17-летнюю девушку доставили в ЦРБ Белореченска с телесными повреждениями, сообщили в инстаграме ОГИБДД ОМВД России по Белореченскому району 4 октября.
Напомним, утром 4 октября в Сочи произошло ДТП со смертельным исходом. Внедорожник Land Cruiser сбил пешехода.
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������03.10.2020г. в 14 час. 50 мин. в Белореченском районе с. Великовечное на равнозначном перекрестке улиц Октябрьская-Пионерская, водитель 1979 г.р., управляя автомобилем ВАЗ 21144 по ул. Пионерской, не уступил дорогу приближающемуся справа автомобилю ТОЙОТА РАВ 4 под управлением водителя 1985 г/р. и допустил с ним столкновение. В результате ДТП пострадала несовершеннолетняя пассажирка автомобиля «ТОЙОТА РАВ 4» 2003 г/р. доставлена в ЦРБ г. Белореченска с телесными повреждениями.
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