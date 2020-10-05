На Кубани в ДТП пострадала 17-летняя девушка

В Белореченском районе 3 октября произошла авария, в которой пострадала несовершеннолетняя девушка

Авария случилась в селе Великовечном в 14:50. 41-летний водитель ВАЗ-21144 ехал по улице Пионерской и на равнозначном перекрестке с Октябрьской не уступил дорогу Toyota RAV4 под управлением 35-летнего водителя. Произошло столкновение.

В ДТП пострадала несовершеннолетняя пассажирка иномарки. 17-летнюю девушку доставили в ЦРБ Белореченска с телесными повреждениями, сообщили в инстаграме ОГИБДД ОМВД России по Белореченскому району 4 октября.

Напомним, утром 4 октября в Сочи произошло ДТП со смертельным исходом. Внедорожник Land Cruiser сбил пешехода.