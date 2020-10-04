Внедорожник Land Cruiser насмерть сбил пешехода в Сочи

Краснодарский край

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В Сочи утром 4 октября произошло смертельное ДТП

Происшествие случилось в 10:10 на улице Урожайной, 26. По предварительным данным, водитель Toyota Land Cruiser сбил пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте.

Пострадавший скончался до приезда скорой помощи, сообщили в отделе пропаганды ОГИБДД УВД по Сочи.

Как писали Юга.ру, 3 октября в Каневском районе произошло лобовое ДТП с КамАЗом, погибли три человека. 

ДТП смерть Сочи

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