Внедорожник Land Cruiser насмерть сбил пешехода в Сочи
Краснодарский край Анастасия Щеглова
В Сочи утром 4 октября произошло смертельное ДТП
Происшествие случилось в 10:10 на улице Урожайной, 26. По предварительным данным, водитель Toyota Land Cruiser сбил пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте.
Пострадавший скончался до приезда скорой помощи, сообщили в отделе пропаганды ОГИБДД УВД по Сочи.
Как писали Юга.ру, 3 октября в Каневском районе произошло лобовое ДТП с КамАЗом, погибли три человека.
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