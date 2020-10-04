Внедорожник Land Cruiser насмерть сбил пешехода в Сочи

Происшествие случилось в 10:10 на улице Урожайной, 26. По предварительным данным, водитель Toyota Land Cruiser сбил пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте.

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