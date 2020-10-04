В начале недели на Кубани будет до 28 °C и почти без осадков

Краснодарский край

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5, 6 и 7 октября в Краснодарском крае прогнозируют теплую погоду

В ночь на 5 октября в Краснодарском крае будет 9-14 °C, местами в восточной части 5-10 °C. По данным кубанского гидрометцентра, днем в понедельник ожидается 21-26 °C и до 28 °C в курортных городах. Ночью и утром возможен туман. На Черноморском побережье без осадков, в южной половине прогнозируют небольшой дождь и грозу. Ветер 6-11 м/с, с порывами 13-18 м/с на участке Анапа-Геленджик.

Хорошая погода, чтобы погулять:

Ночью 6 и 7 октября температура воздуха опустится до 8-13 °C, в юго-восточных предгорьях — до 5-10 °C. Днем столбики термометров покажут 22-27 °C. На Черноморском побережье воздух прогреется несколько сильнее. В регионе ожидается переменная облачность, во вторник маловероятны осадки, в среду дождей вовсе не ожидается. Ветер 6-11 м/с, местами 13-18 м/с.

Анапа Геленджик Погода

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