В начале недели на Кубани будет до 28 °C и почти без осадков

В ночь на 5 октября в Краснодарском крае будет 9-14 °C, местами в восточной части 5-10 °C. По данным кубанского гидрометцентра, днем в понедельник ожидается 21-26 °C и до 28 °C в курортных городах. Ночью и утром возможен туман. На Черноморском побережье без осадков, в южной половине прогнозируют небольшой дождь и грозу. Ветер 6-11 м/с, с порывами 13-18 м/с на участке Анапа-Геленджик.