На Кубани осудили за мошенничество жительницу Анапы. Она представлялась племянницей губернатора Кондратьева

3 октября СК сообщил о приговоре за мошенничество жительнице Анапы, которая вымогала у людей взятки и представлялась племянницей губернатора. Вот что известно об этом деле

На ютуб-канале «Сотник-ТВ» 20 августа было опубликовано интервью жительницы Геленджика Ольги Иваненко. Она рассказала журналисту Александру Сотнику, что купила земельный участок на курорте и построила там с мужем четыре дома по 30 кв. метров. В летний период семья сдавала дома туристам. После этого администрация Геленджика подала на них суд, чтобы запретить эксплуатацию жилых домов таким образом. Когда администрация курорта выступила с иском, к семье обратился местный юрист, который уверил их, что такие дела можно решить в суде только путем дачи взятки. Изначально речь шла о 500-600 тыс. рублей, однако на следующий день мужчина по телефону заявил семье об увеличении суммы до 750 тыс. рублей.

Местные жители обратились на горячую линию ФСБ Москвы и рассказали о вымогательстве у них крупной суммы денег со стороны администрации курорта и суда через юристов. Там им посоветовали обратиться в СК и ФСБ по Новороссийску. В результате была проведена поверка и вымогатель был задержан. После этого семья решила купить гостевой дом, однако все подобранные риэлтором варианты оказались самостроями. Чтобы оформить данные дома как гостевые, семье опять предложили дать взятку. Один из юристов озвучил сумму в 500 тыс. рублей, а другая назвала сумму в 5,5 млн рублей. Кубанцы опять обратились в отделение ФСБ по Новороссийску, которые задержали вымогателей.

Ольга Иваненко в интервью журналисту рассказала, что одну из задержанных юристов, которая вымогала у них взятку в 5,5 млн рублей, зовут Оксана Шадрина. При знакомстве Шадрина представилась как племянница губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

1 октября краснодарский блогер Вадим Харченко опубликовал видео на своем ютуб-канале «Личное мнение», в котором рассказал, что приехал в Октябрьский районный суд Новороссийска, чтобы попасть на заседание по делу Шадриной и оглашение приговора. Судьей по данному делу был Сергей Гетманенко. Блогер отметил, что судебный процесс должен был проходить открыто, однако его не допустили на заседание. В другом видео он сообщил, что судебные приставы перекрыли входы и выходы в здание и никого не пускали.

«Прорваться во внутрь было невозможно не только мне, но и действующему лицу, то есть, получается, потерпевшему. Вы представляете себе ситуацию — потерпевший не мог зайти на оглашение приговора, хотя до этого был вызван на это самое оглашение приговора», — рассказал Харченко. На сайте Октябрьского суда представлено дело, где фигурирует женщина под такой фамилией. Однако на момент публикации новости приговор суда там не представлен.

3 октября в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю рассказали официальные подробности по данному делу.

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Следствие и суд установили, что 42-летний мужчина нашел на одном из интернет-порталов объявление о продаже объекта недвижимости на улице Колхозной в Геленджике, связался с риэлтором и рассказал, что хочет купить объект и использовать его в качестве гостиницы.

Риэлтор, в свою очередь, рассказал мужчине, что на данном земельном участке не допускается гостиничная деятельность, однако посоветовал обратиться к 49-летней жительнице Анапы. Та, в свою очередь, представилась юристом и пообещала за взятку 5,5 млн рублей оказать содействие в переводе участка в иную категорию земель. Женщина сообщила покупателю о том, что часть денег передаст должностным лицам суда за принятие такого решения. В действительности она собиралась оставить деньги себе, уточнили в пресс-службе ведомства.

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Мужчина обратился в правоохранительные органы и сообщил о вымогательстве. 5 ноября 2019 года женщина встретилась с ним в одном из кафе Новороссийска, чтобы получить от него деньги, однако была задержана оперативными сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.