В Сочи задержали помощника президента Абхазии, который летом протаранил ворота на российско-абхазской границе

С чего все началось? 8 августа телеграм-аккаунт BAZA опубликовал видео, снятое на границе России с Абхазии. На кадрах видно, как черный внедорожник Toyota Land Cruiser 200 игнорирует требования правоохранителей и на скорости въезжает в ворота. Издание утверждало, что за рулем был помощник президента Абхазии по международным делам Ахра Авидзба, назначенный на должность в июне этого года.

Зачем он это сделал? Позже BAZA опубликовала аудиозапись с комментарием Авидзба. Мужчина объяснил свой поступок тем, что он провел на КПП «Псоу» почти пять часов из-за имеющихся у него долгов по услугам ЖКХ и налогам. Он заявил, что пообещал пограничникам оплатить долги позднее и показал дипломатический паспорт, но ему не разрешили проехать.

«Человек решил 5 часов мне мозги пролечить, продержать, ну и на 5-й час… Тем более моя машина досмотрена, все документы у меня, я сижу в своем транспортном средстве — я просто продолжил свой путь следования», — рассказал Авидзба.

О какой сумме долгов идет речь? 10 августа в пресс-службе ГУ Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю ТАСС сообщили, что Авидзба имеет задолженности по уплате штрафов в размере около 300 тыс. рублей и налогов в размере около 600 тыс. рублей.

Как отреагировали власти Абхазии на это? В пресс-службе президента Абхазии сообщили, что руководство республики проводит проверку инцидента с участием помощника президента Ахры Авидзбы, по результатам которой «последует реагирование».

Что было потом? 3 октября «Интерфакс» со ссылкой на секретаря Совета безопасности Абхазии Сергея Шамба сообщил, что Ахра Авидзба был задержан в Сочи на 10 суток за нарушение режима пересечения российско-абхазской границы. Как отметил Шамба, помощник президента добровольно явился в следственные органы России для разъяснения инцидента.