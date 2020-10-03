Два пациента с коронавирусом умерли в Армавире и Ленинградском районе

Краснодарский край

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Оперштаб Краснодарского края 3 сентября рассказал подробности двух летальных случаев от коронавируса, которые зарегистировали в регионе за последние сутки

Напомним, на Кубани два дня подряд фиксируют больше сотни зараженных коронавирусом. Так, 2 октября оперштаб сообщил о 101 новом случае COVID-19 в регионе и пяти летальных исходах. 3 октября стало известно, что за сутки на Кубани выявили 106 инфицированных коронавирусом, скончались два человека. В оперштабе рассказали, что летальные случаи зафиксировали в Ленинградском районе и Армавире.

В Ленинградской ЦРБ скончалась 67-летняя жительница Крыловского района. Ее госпитализировали с двусторонней пневмонией и подключили к ИВЛ. Тест на коронавирус дал положительный результат. У пенсионерки был ряд сопутствующих болезней: ишемия, хроническая сердечная недостаточность, стенокардия, гипотиреоз, язва.

Второй летальный случай произошел в Армавире: в инфекционной больнице №4 умерла 73-летняя местная жительница. Женщину госпитализировали с двусторонней пневмонией и положительным анализом на COVID-19. У нее были сопутствующие заболевания: гипертония и сахарный диабет.

«Реанимации полные, морг полный»:

За время пандемии, по официальным данным, на Кубани скончались 289 пациентов с коронавирусом. Как добавил RT, всего в России зафиксировали 21 тыс. 251 летальный исход среди зараженных COVID-19.

Армавир Здравоохранение Коронавирус Крыловский район Ленинградский район Медицина смерть Эпидемии

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