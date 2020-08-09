На Кубани выявили 105 носителей коронавируса за сутки
В России к 9 августа за сутки зарегистрировали свыше 5,1 тыс. новых случаев заражения коронавирусом
За прошлый день в России выявили 5 тыс. 189 человек с COVID-19 в 84 регионах. При этом у 26,6% болезнь протекала без клинических проявлений. Скончались 77 пациентов. Из больниц выписаны с выздоровлением 3 тыс. 215 человек.
Больше всего инфицированных зафиксировано в Москве (+689), Свердловской области (+184) и Санкт-Петербурге (+160). На юге и Северном Кавказе новые случаи распределились так:
- Ставропольский край и Ростовская область — по 127;
- Краснодарский край — 105;
- Дагестан — 52;
- Крым — 27;
- Ингушетия — 22;
- Адыгея — 20;
- Кабардино-Балкария — 14;
- Карачаево-Черкесия — 12;
- Чечня и Севастополь — по 7;
- Северная Осетия — 6.
Всего к 9 августа в России зарегистрировали 887 тыс. 536 носителей коронавируса в 85 регионах. За период пандемии скончались 14 тыс. 931 человек, выздоровели 693 тыс. 422 пациента.
Оперштаб Краснодарского края сообщил, что среди 105 новых зараженных — 57 женщин и 48 мужчин, самому старшему из них 87 лет. Всего заболели шестеро детей в возрасте от 2 до 14 лет: двое в Краснодаре и по одному в Сочи, Кореновском, Усть-Лабинском и Абинском районах.
Новые случаи выявлены в следующих городах и районах:
- Краснодар — 16;
- Сочи — 10;
- Кавказский район — 8;
- Новороссийск и Усть-Лабинский район — по 7;
- Динской, Выселковский и Северский районы — по 6;
- Кущевский район — 5;
- Каневской, Кореновский и Славянский районы — по 4;
- Геленджик — 3;
- Мостовский, Красноармейский, Калининский, Брюховецкий, Крыловский районы — по 2;
- Армавир, Горячий Ключ, Белореченский, Ейский, Тихорецкий, Староминский, Новокубанский, Приморско-Ахтарский районы — по 1.
Всего с начала пандемии на Кубани зарегистрировали 9 тыс. 278 человек с COVID-19, включая 686 детей. Выздоровели 8 тыс. 54 пациента, в том числе 189 за последние сутки.
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За все время скончались 129 заболевших, в том числе один — накануне. В оперштабе рассказали, что умерший — 79-летний житель Краснодара, которого госпитализировали 27 июля. Напомним, накануне стало известно о том, что митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор умер в возрасте 79 лет. В РПЦ сообщили, что причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом.
В минздраве Краснодарского края рассказали, что в тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 44 пациента, еще двое подключены к ЭКМО.
В медицинские организации с подозрением на коронавирус обратились 26 тыс. 228 человек, в том числе 3 тыс. 317 детей. В стационарах лечатся 3 тыс. 468 человек, включая 134 ребенка. Под наблюдением в поликлиниках — 5 тыс. 464 человека, среди которых 661 ребенка.
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