На Кубани выявили 105 носителей коронавируса за сутки

В России к 9 августа за сутки зарегистрировали свыше 5,1 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

За прошлый день в России выявили 5 тыс. 189 человек с COVID-19 в 84 регионах. При этом у 26,6% болезнь протекала без клинических проявлений. Скончались 77 пациентов. Из больниц выписаны с выздоровлением 3 тыс. 215 человек.

Больше всего инфицированных зафиксировано в Москве (+689), Свердловской области (+184) и Санкт-Петербурге (+160). На юге и Северном Кавказе новые случаи распределились так:

Ставропольский край и Ростовская область — по 127;

Краснодарский край — 105 ;

; Дагестан — 52;

Крым — 27;

Ингушетия — 22;

Адыгея — 20;

Кабардино-Балкария — 14;

Карачаево-Черкесия — 12;

Чечня и Севастополь — по 7;

Северная Осетия — 6.