На Кубани выявили 105 носителей коронавируса за сутки

Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Северная Осетия, Ставропольский край, Ростовская область, Чечня, Крым, Вся Россия

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В России к 9 августа за сутки зарегистрировали свыше 5,1 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

За прошлый день в России выявили 5 тыс. 189 человек с COVID-19 в 84 регионах. При этом у 26,6% болезнь протекала без клинических проявлений. Скончались 77 пациентов. Из больниц выписаны с выздоровлением 3 тыс. 215 человек.

Больше всего инфицированных зафиксировано в Москве (+689), Свердловской области (+184) и Санкт-Петербурге (+160). На юге и Северном Кавказе новые случаи распределились так:

  • Ставропольский край и Ростовская область — по 127;
  • Краснодарский край — 105;
  • Дагестан — 52;
  • Крым — 27;
  • Ингушетия — 22; 
  • Адыгея — 20;
  • Кабардино-Балкария — 14; 
  • Карачаево-Черкесия — 12;
  • Чечня и Севастополь — по 7; 
  • Северная Осетия — 6.

Всего к 9 августа в России зарегистрировали 887 тыс. 536 носителей коронавируса в 85 регионах. За период пандемии скончались 14 тыс. 931 человек, выздоровели 693 тыс. 422 пациента.

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Оперштаб Краснодарского края сообщил, что среди 105 новых зараженных — 57 женщин и 48 мужчин, самому старшему из них 87 лет. Всего заболели шестеро детей в возрасте от 2 до 14 лет: двое в Краснодаре и по одному в Сочи, Кореновском, Усть-Лабинском и Абинском районах.

Новые случаи выявлены в следующих городах и районах:

  • Краснодар — 16;
  • Сочи — 10;
  • Кавказский район — 8;
  • Новороссийск и Усть-Лабинский район — по 7; 
  • Динской, Выселковский и Северский районы — по 6; 
  • Кущевский район — 5;
  • Каневской, Кореновский и Славянский районы — по 4;
  • Геленджик — 3;
  • Мостовский, Красноармейский, Калининский, Брюховецкий, Крыловский районы — по 2;
  • Армавир, Горячий Ключ, Белореченский, Ейский, Тихорецкий, Староминский, Новокубанский, Приморско-Ахтарский районы — по 1.

Всего с начала пандемии на Кубани зарегистрировали 9 тыс. 278 человек с COVID-19, включая 686 детей. Выздоровели 8 тыс. 54 пациента, в том числе 189 за последние сутки. 

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За все время скончались 129 заболевших, в том числе один — накануне. В оперштабе рассказали, что умерший — 79-летний житель Краснодара, которого госпитализировали 27 июля. Напомним, накануне стало известно о том, что митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор умер в возрасте 79 лет. В РПЦ сообщили, что причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом.

В минздраве Краснодарского края рассказали, что в тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 44 пациента, еще двое подключены к ЭКМО.

В медицинские организации с подозрением на коронавирус обратились 26 тыс. 228 человек, в том числе 3 тыс. 317 детей. В стационарах лечатся 3 тыс. 468 человек, включая 134 ребенка. Под наблюдением в поликлиниках — 5 тыс. 464 человека, среди которых 661 ребенка.

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