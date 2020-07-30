«Полная тишина, и все до боли белое». The Washington Post опубликовало репортаж из краснодарского коронавирусного госпиталя

Краснодарский край, В мире

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В конце июля американского издание The Washington Post показало, как лечат зараженных COVID-19 в больнице Краснодара

Напомним, краевая клиническая больница № 2 отменила плановые приемы из-за коронавируса в середине апреля. Тогда же сообщалось, что в учреждении будут принимать только экстренные случаи с подозрением на COVID-19.

В июне фотограф Максим Бабенко посетил больницу и снял фоторепортаж о том, как лечат больных коронавирусом. Его фотографии с документальными заметками 29 июля опубликовало американское издание The Washington Post, на что обратили внимание в инстаграме ККБ № 2.

«Если бы вы не знали, что пандемия охватила планету, и натолкнулись на фотографии Бабенко, вы, вероятно, подумали бы, что это изображения из научно-фантастических фильмов. Но, конечно, это не научная фантастика. Это реальность», — сообщил в ступительном слове редактор публикации Кеннет Дикерман.

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Сам же фотограф отметил, что Краснодарский край стал первым регионом в России, в котором ввели карантин. По его словам, персонал больницы был и удивлен, и рад при встрече с ним.

«Наиболее тяжелая часть — отделение интенсивной терапии. Небольшие коробки, в которых стоят несколько кроватей с пациентами, подключенными к ИВЛ. Там полная тишина, и все до боли бледное: стены, простыни, кровати. Дежурный врач постоянно ходит между ними, чтобы проверить показания приборов [...] Моя маска запотела, а перчатки заклеены вокруг запястий, но спустя несколько часов пот просачивается и стекает по моим рукам снаружи».

На фотографии Бабенко запечатлел врачей и медсестер, одетых в спецкостюмы, коридоры больницы и комнаты, в которых спят сотрудники между сменами. Посмотреть фоторепортаж можно здесь.

Коронавирус Краснодар Медицина СМИ

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