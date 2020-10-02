В Сочи пообещали сильные дожди с градом и грозами

Краснодарский край

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В Сочи до конца суток 2 октября прогнозируют комплекс неблагоприятных гидрометеорологических явлений

По прогнозам синоптиков, на курорте пройдут сильные дожди, ливни с грозами, градом и шквалистым усилением ветра до 20-22 м/с.

Во время ливней на реках возможны подъемы уровня воды с достижением неблагоприятных отметок, а в горах не исключены сходы селевых потоков. На участке Магри-Веселое также сохраняется опасность формирования смерчей над морем.

Все городские службы переведены в режим повышенной готовности. Жителям и туристам рекомендуют воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, а также предпринять все необходимые меры предосторожности.

В случае происшествий необходимо звонить по номеру 112.

Как писали Юга.ру, начало октября на Кубани будет дождливым и ветреным.

Погода Сочи

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