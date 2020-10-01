Начало октября на Кубани будет дождливым и ветреным

С 1 по 3 октября в Краснодарском крае прогнозируют непогоду

1 октября в крае прогнозируют грозу и дождь, местами будут сильные осадки. По данным кубанского гидрометцентра, днем столбики термометров покажут 18-23 °C, на Черноморском побережье — 22-27 °C. В отдельных районах будет град. Ветер 5-10 м/с, с порывами 13-18 м/с, возможно шквалистое усиление до 23 м/с.

Ночью 2 и 3 октября температура воздуха составит 9-14 °C, днем поднимется до 20-25 °C. В курортных городах ночью будет 11-16 °C, днем — 19-24 °C.

При этом в пятницу в регионе ожидается дождь, в отдельных районах ливень с градом и сильным ветром до 23 м/с. 3 октября непогода начнет отступать: будут дождь и гроза, но уже без сильных осадков. Ветер тоже станет слабее — с порывами до 14 м/с.

В Сочи вечером 30 сентября тоже начала портиться погода. На курорте усилилось волнение моря до 4 баллов.