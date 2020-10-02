В Анапе мужчина поджег магазин и частный дом коктейлем Молотова

Краснодарский край

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2 октября в полиции Анапы рассказали об умышленном поджоге зданий местным жителем

В дежурную часть Анапы сообщили о пожаре в продуктовом магазине и частном доме. Оба они принадлежали местной жительнице. Полицейские опросили возможных очевидцев и в итоге задержали в станице Гостагаевской 45-летнего мужчину, который мог быть причастен к происшествию.

Его доставили в отдел. Выяснилось, что злоумышленник бросил в помещения магазина и частного дома бутылки с зажигательной смесью и после этого скрылся. Общая сумма ущерба потерпевшей составила более 3 млн рублей, сообщили в пресс-службе ОМВВ России по Анапе 2 октября.

На местного жителя завели уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение имущества). Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Напомним, в феврале стало известно об уголовном деле в отношении двух мужчин, которые подожгли дом, машину и кафе из-за неприязни.

Анапа Пожары

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