В Сочи двое мужчин подожгли дом, кафе и машину из-за неприязни

В полиции Краснодарского края 17 февраля рассказали о том, что в Сочи мужчины подожгли имущество кафе местных жителей

В течение нескольких месяцев в дежурную часть Лазаревского района одни и те же местные жители сообщали о том, что неизвестные лица поджигают их имущество. В частности, злоумышленники подожгли им дом, кафе и автомобиль. Общая сумма ущерба составила около 2 млн рублей.

Полицейские установили личности тех, кто мог быть причастен к преступлениям. Ими оказались 20-летний местный житель и ранее судимый 32-летний житель соседней республики. Следствие установило, что они участвовали в шести случаях поджогов чужого имущества. По данным полиции, злоумышленники находились в неприязненных отношениях с заявителями.

В отношении двух мужчин завели уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленное повреждение или уничтожение имущества). Их заключили под стражу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Напомним, в январе сразу в нескольких местах Краснодарского края произошел массовый поджог вахтовых машин одной и той же компании.