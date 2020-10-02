Жертвами коронавируса стали еще пять кубанцев

Оперштаб Кубани 2 октября рассказал подробности пяти летальных исходов, вызванных коронавирусом, которые зафиксировали в крае за последние сутки

Напомним, 2 октября на Кубани впервые за два месяца зафиксировали больше 100 случаев COVID-19 в сутки — в регионе зарегистрировали 101 инфицированного жителя и пять летальных исходов.

В оперштабе Краснодарского края позже сообщили, что первый летальный случай произошел в Лабинской ЦРБ. Там в возрасте 31 года умерла жительница Армавира , которую госпитализировали в медучреждение в тяжелом состоянии. Компьютерная томография показала у пациентки двустороннюю полисегментарную пневмонию, тест на COVID-19 дал положительный результат. В оперштабе также перечислили, какие еще заболевания были у женщины: кардиомиопатия, хроническая сердечная недостаточность и анемия.

Еще два человека скончались в краевой столице. В специализированной клинической инфекционной больнице (СКИБ) умер 69-летний мужчина . После госпитализации медики подключили пациента к ИВЛ, однако это не помогло его спасти. Диагнозы пенсионера: новая коронавирусная инфекция COVID-19 в тяжелой форме, гипертоническая болезнь, сахарный диабет.

В краевой больнице № 2 скончалась 80-летняя жительница Выселковского района. В оперштабе рассказали, что на фоне болезни у пациентки развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, также пенсионерка страдала хронической болезнью почек и ишемической болезнью сердца.