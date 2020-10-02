Банк УРАЛСИБ запустил акцию «Все за ноль»
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «Все за ноль» — для юрлиц, ИП и физлиц, занимающихся частной практикой
В период действия акции новые клиенты банка указанных категорий могут получить бесплатное обслуживание в рамках пакетов «Бизнес-старт» / «Кассовый» / «Платежный» с авансовой схемой оплаты — в течение 4 месяцев с момента открытия расчетного счета.
Акция действует с 1 по 31 октября 2020 года включительно. Участвовать в ней могут новые клиенты банка, открывшие в период действия акции свой первый расчетный счет в ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Подробнее об акции и о других продуктах и услугах для бизнеса банка УРАЛСИБ можно узнать в отделениях Банка, можно по телефону горячей линии — 88007007716 и на сайте банка.
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