Банк УРАЛСИБ запустил акцию «Все за ноль» — для юрлиц, ИП и физлиц, занимающихся частной практикой

В период действия акции новые клиенты банка указанных категорий могут получить бесплатное обслуживание в рамках пакетов «Бизнес-старт» / «Кассовый» / «Платежный» с авансовой схемой оплаты — в течение 4 месяцев с момента открытия расчетного счета.



Акция действует с 1 по 31 октября 2020 года включительно. Участвовать в ней могут новые клиенты банка, открывшие в период действия акции свой первый расчетный счет в ПАО «БАНК УРАЛСИБ».