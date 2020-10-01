На Кубани умерли еще четыре человека от коронавируса

1 октября стало известно, что в Краснодарском крае за последние сутки скончались еще четыре пациента с диагнозом COVID-19

Напомним, за последние сутки на Кубани зафиксировали 96 новых случаев коронавируса и четыре летальных исхода. Как уточнили в региональном оперштабе, пациенты с COVID-19 скончались в Армавире, Сочи, а также в Тихорецком и Красноармейском районах.

В Армавире в инфекционной больнице № 4 умер 68-летний местный житель, который был госпитализирован в медучреждение с двусторонней полисегментарной пневмонией. Анализ на коронавирус дал положительный результат. Отмечается, что мужчина также страдал гипертонией и болезнью Бехтерева.

В Сочи в инфекционной больнице № 2 скончалась 65-летняя жительница курорта. Она поступила в больницу с положительным тестом на коронавирус и двусторонней пневмонией тяжелой степени. По данным оперштаба, пациентка страдала гипертонией.