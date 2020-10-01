На Кубани умерли еще четыре человека от коронавируса
1 октября стало известно, что в Краснодарском крае за последние сутки скончались еще четыре пациента с диагнозом COVID-19
Напомним, за последние сутки на Кубани зафиксировали 96 новых случаев коронавируса и четыре летальных исхода. Как уточнили в региональном оперштабе, пациенты с COVID-19 скончались в Армавире, Сочи, а также в Тихорецком и Красноармейском районах.
В Армавире в инфекционной больнице № 4 умер 68-летний местный житель, который был госпитализирован в медучреждение с двусторонней полисегментарной пневмонией. Анализ на коронавирус дал положительный результат. Отмечается, что мужчина также страдал гипертонией и болезнью Бехтерева.
В Сочи в инфекционной больнице № 2 скончалась 65-летняя жительница курорта. Она поступила в больницу с положительным тестом на коронавирус и двусторонней пневмонией тяжелой степени. По данным оперштаба, пациентка страдала гипертонией.
В Тихорецкой центральной районной больнице умер 79-летний житель Кавказского района. Медики подключили пенсионера к ИВЛ, однако спасти его не удалось. Отмечается, что пациент имел ряд болезней: у него была ишемия, хроническая сердечная недостаточность, тахикардия и бронхиальная астма.
В Красноармейской ЦРБ скончался 52-летний житель Славянска-на-Кубани, который заболел в начале сентября. Его госпитализировали с двусторонней полисегментарной пневмонией и подключили к ИВЛ. Мужчина страдал гипертонией и хронической сердечной недостаточностью, добавили в оперштабе.
Читайте также:
Всего за время пандемии в Краснодарском крае, по официальным данным, коронавирус выявили у 14 тыс. 83 человек. За все время скончались 282 пациента. Как уточнили в краевом минздраве, в настоящее время в медучреждениях Краснодара, Горячего Ключа, Сочи и Новороссийска, а также Красноармейского, Тихорецкого и Усть-Лабинского районов в тяжелом состоянии находится 31 пациент на ИВЛ, еще четверо — на ЭКМО.
Все материалы по теме:
Читайте также
Архитектор рассказал о плюсах и минусах нового сквера возле Карасуна