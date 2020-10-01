Курорт «Роза Хутор» анонсировал фестиваль бега Rosa Run

Краснодарский край

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15-18 октября в горах Сочи в пятый раз состоится международный фестиваль бега Rosa Run

В программе юбилейного фестиваля забеги и разнообразные активности: «вертикальный километр», командный квест, карнавал, горный трейл, конкурсы для болельщиков, лекторий, баттлы, мастер-классы, ярмарка спортивных товаров и тематические вечеринки каждый день. Организаторы ожидают, что в этом году фестиваль соберет около 3 тыс. человек — любители бега и профессиональные спортсмены приедут из разных городов РФ.

«Фестиваль Rosa Run стал уже традицией для многих бегунов, которые приезжают на "Роза Хутор". В этом году мы проводим мероприятие в октябре и ожидаем еще больше участников, ведь в программе не только "фановые" забеги для всей семьи, но и трейлы по красивейшим горным трассам в осенних красках. Нас всех — и участников, и организаторов — ждут новые впечатления после долгого периода ограничений», — сказал директор Фестиваля бега ROSA RUN Андрей Кавун.

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В 2020 году тема фестиваля — супергерои. Участникам предстоит открыть в себе суперсилу бега, показать свои суперспособности на дистанции. А на карнавале — пробежать в образе любимого супергероя. За лучшие костюмы обещаны призы. Каждый участник получает одну трофейную фестивальную футболку и возможность собрать коллекцию медалей за участие во всех днях.

На период проведения фестиваля участники и их болельщики получат скидку на проживание в отелях «Роза Хутор», бесплатные ски-пассы до Горной Олимпийской деревни. Также гости фестиваля смогут воспользоваться специальными тарифами, действующими в ресторанах, на экскурсиях и активностях курорта.

Узнать о программе фестиваля можно на его сайте или ниже под спойлером.

Спортивная и развлекательная программа:

15 октября — ROSA PEAK. Длина: 6,5 км. Набор высоты: до 1150 м

«Вертикальный километр» для бегунов, скайранеров и трейлранеров. Забег на вершину горы Роза Пик по маршруту «из весны в зиму» — зеленые травы и мать-и-мачеха сменятся снежными сугробами. Разрешены трекинговые палки.

Участие с 16 лет. Для допуска к старту необходимо оформить справку и страховку. Подробнее на www.rosarun.ru.

16 октября — ROSA QUEST. Длина: до 10 км

Командный забег с заданиями. Пройти их поможет взаимовыручка, скорость ног и смекалка. Команды собираются случайным образом при выдаче стартового пакета. Можно собрать свою команду. Участие с 16 лет.

17 октября — ROSA CARNIVAL. Длина: 2,1 км

Ежегодный красочный карнавал на «Роза Хутор»! Яркие костюмы и самые смелые фантазии наяву. Организаторы утверждают, что на карнавале можно все: «Беги, иди, ползи, лети или скачи вприпрыжку!» В 2020 году дресс-код — супергерои. Лучше костюмы будут отмечены призами. Участие для любых возрастов.

18 октября

ROSA GREEN TRAIL & ROSA RED TRAIL

Покори горнолыжные трассы снизу вверх на своих двоих! Выбери нужный уровень сложности — green или red. Испытай себя на уникальном трейловом забеге!

ROSA GREEN TRAIL. Длина: 8 км. Набор высоты: до 542 м.

«Зеленая горнолыжная трасса предназначена для новичков. Но какой она будет для бегуна, который отправится покорять ее снизу вверх? Регистрируйся и узнай это!» — заявили организаторы.

Трекинговые палки разрешены. Участие с 16 лет. Для допуска к старту необходимо оформить справку и страховку. Подробнее на www.rosarun.ru.

ROSA RED TRAIL. Длина: 26 км. Набор высоты: до 860 м.

Красная трасса — для продвинутых горнолыжников. Ее отличают более крутые спуски, сложные маршруты и большая протяженность.

Трекинговые палки разрешены. Участие с 18 лет. Для допуска к старту необходимо оформить справку и страховку. Подробнее на www.rosarun.ru

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