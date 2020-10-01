Курорт «Роза Хутор» анонсировал фестиваль бега Rosa Run

Спортивная и развлекательная программа:

15 октября — ROSA PEAK. Длина: 6,5 км. Набор высоты: до 1150 м

«Вертикальный километр» для бегунов, скайранеров и трейлранеров. Забег на вершину горы Роза Пик по маршруту «из весны в зиму» — зеленые травы и мать-и-мачеха сменятся снежными сугробами. Разрешены трекинговые палки.

Участие с 16 лет. Для допуска к старту необходимо оформить справку и страховку. Подробнее на www.rosarun.ru.

16 октября — ROSA QUEST. Длина: до 10 км

Командный забег с заданиями. Пройти их поможет взаимовыручка, скорость ног и смекалка. Команды собираются случайным образом при выдаче стартового пакета. Можно собрать свою команду. Участие с 16 лет.

17 октября — ROSA CARNIVAL. Длина: 2,1 км

Ежегодный красочный карнавал на «Роза Хутор»! Яркие костюмы и самые смелые фантазии наяву. Организаторы утверждают, что на карнавале можно все: «Беги, иди, ползи, лети или скачи вприпрыжку!» В 2020 году дресс-код — супергерои. Лучше костюмы будут отмечены призами. Участие для любых возрастов.

18 октября

ROSA GREEN TRAIL & ROSA RED TRAIL

Покори горнолыжные трассы снизу вверх на своих двоих! Выбери нужный уровень сложности — green или red. Испытай себя на уникальном трейловом забеге!

ROSA GREEN TRAIL. Длина: 8 км. Набор высоты: до 542 м.

«Зеленая горнолыжная трасса предназначена для новичков. Но какой она будет для бегуна, который отправится покорять ее снизу вверх? Регистрируйся и узнай это!» — заявили организаторы.

Трекинговые палки разрешены. Участие с 16 лет. Для допуска к старту необходимо оформить справку и страховку. Подробнее на www.rosarun.ru.

ROSA RED TRAIL. Длина: 26 км. Набор высоты: до 860 м.

Красная трасса — для продвинутых горнолыжников. Ее отличают более крутые спуски, сложные маршруты и большая протяженность.

Трекинговые палки разрешены. Участие с 18 лет. Для допуска к старту необходимо оформить справку и страховку. Подробнее на www.rosarun.ru