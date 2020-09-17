Курорт «Роза Хутор» открыл новый пеший маршрут в горах
Протяженность новой пешей тропы на курорте «Роза Хутор» составила чуть более 8 км
Маршрут называется «От снежников до водопадов». Он пролегает по территории Сочинского национального парка, следуя по южному склону хребта Аибга. Стартовая точка находится на высоте 2320 м над уровнем моря на Роза Пик, далее начинается плавный спуск по естественной тропе к парку водопадов «Менделиха».
Протяженность маршрута составляет 8,2 км с перепадом высот 850 м, длительность прогулки по ней составляет около 6 часов. Путь пролегает через альпийские луга к прохладе хвойных лесов, букового и березового криволесья, где также растут рябина и черемуха. На тропе «От снежников до водопадов» расположена долина рододендронов, пик их цветения в июле. Маршрут завершается в парке водопадов «Менделиха», где гости курорта смогут пройти по его кольцевым маршрутам или вернуться обратно «в цивилизацию» на кресельной канатной дороге «Эдельвейс».
Идем в поход:
«Новый маршрут обеспечит быстрое и безопасное погружение в мир дикой природы. Его можно пройти только в сопровождении гида из Центра активного отдыха — в группе или индивидуально. В поход можно отправиться уже сейчас и в следующие осенние месяцы в зависимости от заморозков и первого снега», — рассказали в пресс-службе курорта.
Введение новой экотропы расширило доступную для хайкинга зону курорта почти до 70 км. На курорте сейчас действует 10 пеших горных маршрутов разной сложности: «Тропа здоровья», «Йети-тропа», «Озерный траверс», «Харгинский лес», «Каменный столб», «Юрьев хутор», «Панорама», «Парк водопадов», «Путь к водопадам», «От снежников до водопадов». Развитие природного туризма — приоритетная задача курорта. Ее реализация предполагает создание всей необходимой инфраструктуры — в том числе сети туристских пеших и веломаршрутов в горах, что соответствует программе устойчивого развития и новой концепции отдыха на курорте «Роза Хутор».
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