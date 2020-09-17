Курорт «Роза Хутор» открыл новый пеший маршрут в горах

Маршрут называется «От снежников до водопадов». Он пролегает по территории Сочинского национального парка, следуя по южному склону хребта Аибга. Стартовая точка находится на высоте 2320 м над уровнем моря на Роза Пик, далее начинается плавный спуск по естественной тропе к парку водопадов «Менделиха».

Протяженность маршрута составляет 8,2 км с перепадом высот 850 м, длительность прогулки по ней составляет около 6 часов. Путь пролегает через альпийские луга к прохладе хвойных лесов, букового и березового криволесья, где также растут рябина и черемуха. На тропе «От снежников до водопадов» расположена долина рододендронов, пик их цветения в июле. Маршрут завершается в парке водопадов «Менделиха», где гости курорта смогут пройти по его кольцевым маршрутам или вернуться обратно «в цивилизацию» на кресельной канатной дороге «Эдельвейс».