В Адыгее планируют сохранить урожай риса на уровне прошлого года

Аграрии Адыгеи приступили к сбору урожая риса

Несмотря на засуху, в этом году аграрии прогнозируют урожай риса на уровне 2019 года — 44 тыс. тонн, сообщили порталу Юга.ру сообщили в минсельхозе Адыгеи.

В ведомстве рассказали, что сильная засуха в этом году негативно отразилась на урожайности культуры. Но благодаря принятым ранее мерам по развитию рисоводства и увеличению посевных площадей удастся сохранить уровень валового сбора риса. «Если под урожай прошлого года было засеяно 8 тыс. 181 га, то в этом году — 9 тыс. 624 га», — сообщили в минсельхозе Адыгеи.