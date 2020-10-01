В Адыгее планируют сохранить урожай риса на уровне прошлого года

Адыгея

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Аграрии Адыгеи приступили к сбору урожая риса

Несмотря на засуху, в этом году аграрии прогнозируют урожай риса на уровне 2019 года — 44 тыс. тонн, сообщили порталу Юга.ру сообщили в минсельхозе Адыгеи.

В ведомстве рассказали, что сильная засуха в этом году негативно отразилась на урожайности культуры. Но благодаря принятым ранее мерам по развитию рисоводства и увеличению посевных площадей удастся сохранить уровень валового сбора риса.

«Если под урожай прошлого года было засеяно 8 тыс. 181 га, то в этом году — 9 тыс. 624 га», — сообщили в минсельхозе Адыгеи.

Напомним, в республике за счет совершенствования мелиоративной системы планируют нарастить темпы развития рисоводства в три раза. В ближайшие несколько лет площадь рисовых чеков будет увеличена до 12 тыс. га.

Чтобы добиться таких результатов, глава республики Мурат Кумпилов поручил заняться возвращением земель в орошаемый сельхозоборот, развивать оросительную систему, а также обеспечить безопасность эксплуатации гидротехнических сооружений на территории Адыгеи.

Отметим, что в 2022 году в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции власти Адыгеи планируют начать работы по второй очереди реконструкции Шапсугского водохранилища.

Растениеводство Сельское хозяйство

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