В Адыгее собираются увеличить площади посевов риса до 12 тыс. га

В Адыгее собираются в три раза увеличить темпы развития рисоводства в течение ближайших лет

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 25 июня провел встречу с врио директора ФГБУ «Адыгеямелиоводхоз» Александром Тонконогом. Тот сообщил, что за счет совершенствования мелиоративной системы в республике в ближайшие несколько лет планируют увеличить темпы развития рисоводства в три раза, а площади рисовых чеков сделать больше — до 12 тыс. га.

По словам Тонконога, прирост посевных площадей в Адыгее, занятых под выращивание риса, — около 20% в год. Так, например, в 2020 году рис засеяли на площади в 9,6 тыс. га, что больше показателя прошлого года на 400 га. Он отметил, что если набранные темпы сохранятся, то в ближайшие несколько лет площади увеличатся до 12 тыс. га.

Мурат Кумпилов поручил заняться возвращением земель в орошаемый сельхозоборот, развить оросительную систему, а также обеспечить безопасность эксплуатации гидротехнических сооружений на территории Адыгеи, чтобы добиться таких показателей.