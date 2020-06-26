В Адыгее собираются увеличить площади посевов риса до 12 тыс. га

Адыгея

Распечатать

В Адыгее собираются в три раза увеличить темпы развития рисоводства в течение ближайших лет

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 25 июня провел встречу с врио директора ФГБУ «Адыгеямелиоводхоз» Александром Тонконогом. Тот сообщил, что за счет совершенствования мелиоративной системы в республике в ближайшие несколько лет планируют увеличить темпы развития рисоводства в три раза, а площади рисовых чеков сделать больше — до 12 тыс. га.

По словам Тонконога, прирост посевных площадей в Адыгее, занятых под выращивание риса, — около 20% в год. Так, например, в 2020 году рис засеяли на площади в 9,6 тыс. га, что больше показателя прошлого года на 400 га. Он отметил, что если набранные темпы сохранятся, то в ближайшие несколько лет площади увеличатся до 12 тыс. га.

Мурат Кумпилов поручил заняться возвращением земель в орошаемый сельхозоборот, развить оросительную систему, а также обеспечить безопасность эксплуатации гидротехнических сооружений на территории Адыгеи, чтобы добиться таких показателей.

Отметим, что в 2022 году в Адыгее в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции также начнутся работы по второй очереди реконструкции Шапсугского водохранилища.

Мурат Кумпилов Сельское хозяйство

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Краснодаре впервые за 44 года проведут ремонт на территории школы № 52
Хабиб возглавил рейтинг самых успешных молодых звезд России по версии Forbes
В Краснодаре умер 59-летний пациент в коронавирусом
В Сочи начали сносить четыре самостроя
В Краснодарском крае открыли 145 пляжей
Еще 59 человек заразились коронавирусом на Кубани, скончался один пациент

Лента новостей

Статьи Партнерский

Рассеянный склероз не приговор

Медицина предложила новое решение, и жители Кубани могут им воспользоваться

Статьи Партнерский

«Детские книги останутся бумажными дольше всего»

Ольга Ярикова о «Сказках горного Черноморья»

Реклама на портале